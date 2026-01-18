El Partido Demócrata tratará de impedir en el Senado los aranceles de Trump a los aliados de Groenlandia

El Partido Demócrata de Estados Unidos tratará de impedir en el Senado que el presidente Donald Trump cumpla con su amenaza de imponer aranceles adicionales del 10 % a los países europeos que realicen maniobras en Groenlandia a partir del 1 de febrero, según ha anunciado el líder del partido en la cámara alta del Congreso norteamericano, Chuck Schumer.



Schumer, jefe de una bancada en minoría, ha declarado a última hora de este sábado que los senadores intentarán presentar una legislación específicamente destinada para bloquear la subida arancelaria, que describió como una "estupidez".



"Los temerarios de Donald Trump ya han disparado los precios y dañado nuestra economía, y ahora solo está empeorando las cosas", ha hecho saber Schumer a través de una declaración publicada en la página web de la bancada demócrata.



"Es increíble que quiera redoblar su estupidez imponiendo aranceles a nuestros aliados más cercanos en su quijotesco intento de apoderarse de Groenlandia", ha indicado antes de confirmar que "los demócratas del Senado presentarán una legislación para bloquear estos aranceles antes de que perjudiquen aún más la economía estadounidense y a nuestros aliados en Europa".



Ahora mismo los republicanos, con 53 escaños, controlan el Senado de EEUU. Los demócratas son minoría, con 45 escaños (más dos independientes) pero la postura de Trump sobre Groenlandia está resultando especialmente incómoda para sus senadores.



Sin ir más lejos, una comisión bipartidista de senadores miembros del Grupo de Observadores de la OTAN, declaró su respaldo este pasado viernes a las autoridades danesas y de Groenlandia frente a las intenciones de Trump de hacerse con el control de la isla.