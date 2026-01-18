AEBko Alderdi Demokrata Groenlandiako aliatuen aurkako muga-zergak galarazten saiatuko da Senatuan
Chuck Schumer Goi Ganberako buruzagi demokratak "ergelkeriatzat" jo du Trumpen mehatxua.
AEBko Alderdi Demokrata Groenlandian maniobra militarrak egiten ari diren Europako herrialdeei Trumpek jarri nahi dizkien % 10eko muga-zerga gehigarriak eragozten saiatuko da Senatuan, Chuck Schumer AEBko Kongresuko goi-ganberako buruzagiak iragarri duenez.
Schumerrek (gutxiengoan dagoen oposizioaren burua) larunbat honetako azken orduan adierazi duenez, senatariak muga-zergen igoera blokeatzeko legedi bat aurkezten saiatuko dira, "ergelkeria" bat delako.
"Donald Trumpen ausarkeriek prezioak igo dituzte eta gure ekonomiari kalte egin diote, eta orain gauzak okertzen ari dira", azaldu du Schumerrek demokraten webgunean argitaratutako adierazpen batean.
"Sinestezina da bere ergelkeria areagotu nahi izatea, gure aliatu hurbilenei Groenlandiaz jabetzeko saiakeran muga-zergak ezarriz", esan du, eta honakoa erantsi du: "Senatuko demokratek muga-zerga horiek blokeatzeko legedia aurkeztuko dute, AEBko ekonomiari eta Europako gure aliatuei kalte handiagoa egin aurretik".
Demokratak gutxiengoa dira, 45 eserleku baitituzte (gehi bi independente), baina Trumpek Groenlandiari buruz duen jarrera bereziki deserosoa izaten ari da bere aldeko senatarientzat ere.
Urrutira joan gabe, NATOko Behatzaileen Taldeko senatarien batzorde batek, bi alderdietako ordezkariak barne hartzen dituenak, babesa agertu zien ostiralean Danimarkako eta Groenlandiako agintariei, Trumpek uhartea kontrolpean hartzeko asmoaren aurrean.
EBk premiazko bilera egingo du gaur Trumpen muga-zergen "xantaiari erantzun bateratua" emateko
Enbaxadoreen ezohiko bilera deitu dute arratsalderako. Gainera, Europako Parlamentuko alderdiak AEBrekin udan lortutako merkataritza-ituna izoztearen alde azaldu dira.
Europako herrialdeak igande honetan bilduko dira, Trumpen "mehatxuak" eta "xantaia" gaitzetsi ondoren
Trumpen neurriei erantzun bateratua emateko asmoa dute kaltetutako herrialdeek. AEBko presidentearen "mehatxu onartezinak" kritikatu dituzte, eta Frantziako agintaria Europako gainerako buruzagiekin bilduko da, "irmotasuna" erakusteko asmoz.
Jameneik esan du "milaka pertsona" hil direla protestetan, eta Trumpi egotzi dio horren ardura
Irango buruzagi gorenak nabarmendu duenez, "gertaera oso ankerrak jazo dira, hala nola gazteak meskitetan giltzapetzea eta bizirik erretzea, edo neskato, gizon eta emakume babesgabeak hiltzea, atzerritik hornitutako armekin". Testuinguru horretan, Iranen "gobernu berri bat ezartzeko unea" dela adierazi du Trumpek.
Trumpek ezarritako muga-zergei "erantzun bateratua" eman nahi die EBk
Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak adierazi duenez, Europak "oso jarrera irmoa izango du beti nazioarteko zuzenbidearen defentsan, edonon dela ere, eta, jakina, EBko estatu kideen lurraldetik hasita".
Netanyahuk dio AEBk ez zuela Israelekin koordinatu Gazarako Batzorde Exekutiboaren iragarpena
Ohar batean, tonu kritikoan hitz egin du AEBko Administrazioari buruz. Dena den, ez du sakondu Israelgo Gobernuak AEBeko presidenteak iragarritako zerrendarekin dituen desadostasunen inguruan.
Milaka lagun kalera atera dira Danimarkan eta Groenlandian Trumpen asmoen kontra protesta egiteko
Milaka pertsona bildu dira eguerdian Kopenhageko udaletxearen aurrean, eta protestak izan dira Aarhusen, Aalborgen, Odensen eta Koldingen. Arratsaldean beste manifestazio bat egin dute Groenlandiako hiriburuan, Nuuken.
Trumpek bete egin du mehatxua: muga-zergak ezarri dizkie Europako zortzi herrialderi Groenlandia babesteagatik
Danimarkak, Norvegiak, Suediak, Frantziak, Alemaniak, Erresuma Batuak, Herbehereek eta Finlandiak % 10eko muga-zerga ordaindu beharko dute otsailetik aurrera, eta % 25ekoa ekainaren 1ean hasita, AEBk "Groenlandia osorik erosteko" akordioa lortu arte.
Trumpek Tony Blair, Marco Rubio eta Jared Kushner jarri ditu Gaza berreraikitzeko Batzorde Exekutiboaren baitan
Donald Trump bera izango da batzorde horren buru. Azken orduotan, Erdogan, Al Sisi eta Milei Turkiako, Egiptoko eta Argentinako buruzagiei ere batzordera biltzeko eskaintza egin die AEBko presidenteak.
Portugalek presidente berria aukeratuko du, ultraeskuindar bat eta ministro ohi sozialista bat faborito direla
Lehenengoa, Andre Ventura, irabazle jotzen dute inkestek, nahiz eta balizko bigarren itzulian porrota iragartzen dioten.