AEBko Alderdi Demokrata Groenlandiako aliatuen aurkako muga-zergak galarazten saiatuko da Senatuan

Chuck Schumer Goi Ganberako buruzagi demokratak "ergelkeriatzat" jo du Trumpen mehatxua.

Washington (United States), 13/01/2026.- US Senate Minority Leader Chuck Schumer (R) and US Senator Patty Murray (L) during a press conference at the US Capitol, Washington, DC, USA, 13 January 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER

Schumer, Senatuan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBko Alderdi Demokrata Groenlandian maniobra militarrak egiten ari diren Europako herrialdeei Trumpek jarri nahi dizkien % 10eko muga-zerga gehigarriak eragozten saiatuko da Senatuan, Chuck Schumer AEBko Kongresuko goi-ganberako buruzagiak iragarri duenez.

Schumerrek (gutxiengoan dagoen oposizioaren burua) larunbat honetako azken orduan adierazi duenez, senatariak muga-zergen igoera blokeatzeko legedi bat aurkezten saiatuko dira, "ergelkeria" bat delako.

"Donald Trumpen ausarkeriek prezioak igo dituzte eta gure ekonomiari kalte egin diote, eta orain gauzak okertzen ari dira", azaldu du Schumerrek demokraten webgunean argitaratutako adierazpen batean.

"Sinestezina da bere ergelkeria areagotu nahi izatea, gure aliatu hurbilenei Groenlandiaz jabetzeko saiakeran muga-zergak ezarriz", esan du, eta honakoa erantsi du: "Senatuko demokratek muga-zerga horiek blokeatzeko legedia aurkeztuko dute, AEBko ekonomiari eta Europako gure aliatuei kalte handiagoa egin aurretik".

Demokratak gutxiengoa dira, 45 eserleku baitituzte (gehi bi independente), baina Trumpek Groenlandiari buruz duen jarrera bereziki deserosoa izaten ari da bere aldeko senatarientzat ere.

Urrutira joan gabe, NATOko Behatzaileen Taldeko senatarien batzorde batek, bi alderdietako ordezkariak barne hartzen dituenak, babesa agertu zien ostiralean Danimarkako eta Groenlandiako agintariei, Trumpek uhartea kontrolpean hartzeko asmoaren aurrean.

