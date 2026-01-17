GROENLANDIA-AEB

Trumpek ezarritako muga-zergei "erantzun bateratua" eman nahi die EBk

Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak adierazi duenez, Europak "oso jarrera irmoa izango du beti nazioarteko zuzenbidearen defentsan, edonon dela ere, eta, jakina, EBko estatu kideen lurraldetik hasita".

(Foto de ARCHIVO) 19 December 2025, Belgium, Brussels: EU Council President Antonio Costa, speaks during the press conference following the EU summit in Brussels. Photo: Michael Kappeler/dpa 19/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Antonio Costa, Europako Kontseiluko presidentea. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak larunbat honetan jakitera eman duenez, Europako herrialdeen "erantzun bateratua" koordinatuko du Donald Trump buruzagi estatubatuarrak iragarri berri dituen muga-zergen aurrean. Hain zuzen ere, Groenlandiara tropak bidali zituzten eta uhartea anexionatzeko plana babesten ez duten zortzi herrialderi ezarri nahi dizkie Trumpek zerga ekonomiko horiek.

Costak adierazi duenez, Europak "oso jarrera irmoa izango du beti nazioarteko zuzenbidearen defentsan, edonon dela ere, eta, jakina, EBko estatu kideen lurraldetik hasita". Hala azpimarratu du EBk Mercosurrekin (Argentina, Brasil, Paraguai eta Uruguai) sinatutako merkataritza akordioaren harira kazetarien aurrean egindako agerraldian.

Trumpek jakinarazi duenez, otsailaren 1etik aurrera, % 10eko muga-zergak izango dituzte Groenlandiara tropak bidali dituzten Europako zortzi herrialdetako produktu guztiek. Uhartean segurtasun falta dagoela iritzita hartu ditu neurri horiek buruzagi errepublikanoak.

AEBko presidenteak bere sare sozialetan adierazi duenez, gainera, % 25era igoko ditu muga-zergak ekainean, eta indarrean jarraituko dute Washingtonek "Groenlandia erabat eta osorik erosteko" akordioa itxi arte.

Zehazki, ondorengo herrialde hauei ezarriko lizkieke Trumpek muga-zerga horiek: Danimarka, Norvegia, Suedia, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Herbehereak eta Finlandia.

Costak nabarmendu du berak eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak une "historikoa eta oso garrantzitsua" bizi izan dutela larunbat honetan, munduko merkataritza libreko "eremu zabalena" sortu baitute. Bere ustez, EBren eta Mercosurren arteko merkataritza itunak mezu "oso argia" bidaltzen dio munduari: "Ez dira beharrezkoak herrialdeen arteko gatazkak, bakea eta lankidetza baizik".

"Funtsezkoa da nazioarteko zuzenbidea beti babestea, edonon dela ere. Errusiak Ukraina inbaditzen badu, altxatu egin behar dugu Ukrainan lurralde horren osotasuna eta subiranotasuna defendatzeko. Venezuelan giza eskubideak urratzen badira, altxatu egin behar gara Venezuelan giza eskubideak defendatzeko", esan du Costak.

Europako Kontseiluko presidenteak azpimarratu duenez, "oparotasuna nahi badugu, merkatuak ireki behar ditugu, eta ez itxi. Integrazio ekonomikorako eremuak sortu behar ditugu, eta ez muga-zergak handitu".

