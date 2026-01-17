La UE coordina una "respuesta conjunta" a los nuevos aranceles de Trump por Groenlandia
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha afirmado este sábado que coordina una "respuesta conjunta" de los Veintisiete frente a los aranceles anunciados por el líder estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla.
"La UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE", ha señalado Costa en una rueda de prensa con motivo de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
El jefe del Consejo Europeo se ha pronunciado en esos términos ante el anuncio de Trump de imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, en un intento por reforzar la seguridad y contener los deseos expansionistas del dirigente republicano.
En sus redes sociales, el líder de Estados Unidos ha dicho, además, que subirá esos aranceles hasta un 25 % en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.
Los nuevos países perjudicados por los aranceles de Trump, herramienta que ya usó con motivaciones políticas contra otros países, como Brasil o India, serían tanto de la UE, como de fuera del bloque comunitario: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.
Preguntado sobre el asunto, Costa ha destacado que él y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han vivido un momento "histórico y muy importante" al crear la más amplia zona de libre comercio del mundo. A su juicio, el tratado comercial entre la UE y el Mercosur envía un mensaje "muy claro" al mundo: "No son necesarios los conflictos entre los países, sino la paz y la cooperación".
"Lo que es fundamental es defender siempre el derecho internacional, sea donde sea. Si Rusia invade Ucrania, tenemos que levantarnos para defender la integridad territorial y la soberanía en Ucrania. Si los derechos humanos son violados en Venezuela, nos debemos levantar para defender los derechos humanos en Venezuela", ha defendido.
El presidente del Consejo Europeo, ha subrayado: "Si queremos prosperidad tenemos que abrir los mercados y no cerrarlos. Tenemos que crear zonas de integración económicas y no aumentar los aranceles".
Te puede interesar
Netanyahu dice que EE. UU. no coordinó con Israel el anuncio de la Junta Ejecutiva para Gaza
El comunicado, con un tono crítico hacia la Administración estadounidense poco habitual, no ahonda en los desacuerdos del Gobierno israelí con la lista anunciada por el presidente de EE. UU.
Miles de personas se manifiestan en Dinamarca y Groenlandia contra los planes de Trump
A mediodía, se han registrado manifestaciones masivas en Copenhague y las principales ciudades danesas al grito de "Groenlandia no está en venta". Por la tarde, la capital Nuuk ha acogido una de las marchas más multitudinarias de su historia para reivindicar que Groenlandia, pertenece a los groenlandeses.
Trump cumple su amenaza: impone nuevos aranceles adicionales a ocho países europeos por respaldar a Groenlandia
Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia deberán pagar un 10 % de gravamen desde febrero y un 25 % a partir del 1 de junio, hasta que se llegue a un acuerdo "para la compra total y completa de Groenlandia".
Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner, entre los miembros de la Junta Ejecutiva de Trump para reconstruir Gaza
La junta estará presidida por el propio Trump, quien también ha invitado en las últimas horas a sus homólogos turco, egipcio y argentino, Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi y Javier Milei, a sumarse al organismo.
Portugal elige nuevo presidente con un ultraderechista y un exministro socialista como favoritos
El primero, André Ventura, sería el ganador según las encuestas, aunque le vaticinan una derrota en una posible segunda vuelta.
Una jueza de Minnesota limita las actuaciones de los agentes del ICE
Ha prohibido la detención y el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes que participen de manera pacífica en las protestas desatadas tras el asesinato de una mujer tiroteada por un miembro del ICE.
La AESA recomienda a las aerolíneas europeas evitar el espacio aéreo iraní
La agencia con sede en Colonia (Alemania) ha advertido de que las defensas aéreas iraníes se hallan en un nivel incrementado de alarma, lo que acrecienta el riesgo de que identifiquen erróneamente una aeronave como una amenaza.
María Corina Machado afirma que Delcy Rodríguez está "cumpliendo órdenes" de Trump
Trump, por su parte, planea seguir en contacto con Machado, y asegura que es una mujer a la "que respeta mucho", después de su encuentro el jueves en la Casa Blanca.
Un tanque del Ejército israelí vuelve a disparar contra una posición de la FINUL en el sureste de Líbano
Han disparado unas 30 balas de pequeño calibre contra una de las posiciones de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en el sur de Líbano, en medio del alto el fuego pactado en 2024.