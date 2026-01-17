La UE coordina una "respuesta conjunta" a los nuevos aranceles de Trump por Groenlandia

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha afirmado este sábado que coordina una "respuesta conjunta" de los Veintisiete frente a los aranceles anunciados por el líder estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla.

"La UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE", ha señalado Costa en una rueda de prensa con motivo de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

El jefe del Consejo Europeo se ha pronunciado en esos términos ante el anuncio de Trump de imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, en un intento por reforzar la seguridad y contener los deseos expansionistas del dirigente republicano.

En sus redes sociales, el líder de Estados Unidos ha dicho, además, que subirá esos aranceles hasta un 25 % en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Los nuevos países perjudicados por los aranceles de Trump, herramienta que ya usó con motivaciones políticas contra otros países, como Brasil o India, serían tanto de la UE, como de fuera del bloque comunitario: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Preguntado sobre el asunto, Costa ha destacado que él y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han vivido un momento "histórico y muy importante" al crear la más amplia zona de libre comercio del mundo. A su juicio, el tratado comercial entre la UE y el Mercosur envía un mensaje "muy claro" al mundo: "No son necesarios los conflictos entre los países, sino la paz y la cooperación".

"Lo que es fundamental es defender siempre el derecho internacional, sea donde sea. Si Rusia invade Ucrania, tenemos que levantarnos para defender la integridad territorial y la soberanía en Ucrania. Si los derechos humanos son violados en Venezuela, nos debemos levantar para defender los derechos humanos en Venezuela", ha defendido.

El presidente del Consejo Europeo, ha subrayado: "Si queremos prosperidad tenemos que abrir los mercados y no cerrarlos. Tenemos que crear zonas de integración económicas y no aumentar los aranceles".