La participación hasta las 16:00 horas sube hasta el 45,51 % en Portugal, la más alta en dos décadas

La afluencia a las urnas hasta las 16:00 hora local (misma hora GMT) de este domingo en las elecciones presidenciales en Portugal ha sido del 45,51 %, una cifra que supera la participación total en los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24 %, según datos de la Secretaria General del Ministerio de Administración Interna.

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2021 durante la pandemia de covid-19. En aquella ocasión ganó el presidente actual, Marcelo Rebelo de Sousa, que se presentó a la reelección y salió elegido con la menor afluencia en unos comicios de este tipo.



Durante esta mañana, han sido innumerables los llamamientos de los candidatos para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y haya una gran movilización.



Las encuestas sitúan en cabeza al candidato del partido de extrema derecha Chega, André Ventura (24%), y al socialista António José Seguro (23%), seguidos del candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (19%), del exmilitar independiente Henrique Gouveia e Melo (14%) y del candidato del gobernante Partido Social Demócrata -conservador- Luís Marques Mendes (14%).