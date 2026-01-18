La participación hasta las 16:00 horas sube hasta el 45,51 % en Portugal, la más alta en dos décadas
La afluencia a las urnas hasta las 16:00 hora local (misma hora GMT) de este domingo en las elecciones presidenciales en Portugal ha sido del 45,51 %, una cifra que supera la participación total en los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24 %, según datos de la Secretaria General del Ministerio de Administración Interna.
Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2021 durante la pandemia de covid-19. En aquella ocasión ganó el presidente actual, Marcelo Rebelo de Sousa, que se presentó a la reelección y salió elegido con la menor afluencia en unos comicios de este tipo.
Durante esta mañana, han sido innumerables los llamamientos de los candidatos para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y haya una gran movilización.
Las encuestas sitúan en cabeza al candidato del partido de extrema derecha Chega, André Ventura (24%), y al socialista António José Seguro (23%), seguidos del candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (19%), del exmilitar independiente Henrique Gouveia e Melo (14%) y del candidato del gobernante Partido Social Demócrata -conservador- Luís Marques Mendes (14%).
Los centros de Portugal continental y de Madeira han iniciado su actividad a las 08:00 hora local (misma hora GMT) y clausurarán sus puertas a las 19:00 hora local (misma hora GMT), mientras que en Azores lo harán 60 minutos más tarde por encontrarse en un diferente huso horario.
Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas a lo largo de esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero.
Los últimos sondeos apuntan a que habrá una segunda vuelta en 21 días, el 8 de febrero, ya que no se espera que ningún candidato supere el 50% de los votos.
Otro punto de convergencia de las distintas encuestas es que, de haber una segunda vuelta, Ventura sería uno de los dos contendientes en esa segunda votación, pero no saldría victorioso.
Te puede interesar
Inmigrantes que residen en EE. UU., preocupados ante las políticas de Trump
María es mexicana, tiene 38 años, y está en Estados Unidos gracias a un permiso especial para no ser deportada, pero se muestra preocupada porque Trump está cumpliendo su propósito de deportar a inmigrantes contratando a miles de agentes, que a menudo emplean el miedo: llevan la cara oculta, van armados y utilizan formas muy violentas.
Los ocho países sancionados por Trump dicen que su presencia en Groenlandia "no amenaza a nadie"
En un comunicado conjunto, los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido aseguran que las tropas enviadas a Groenlandia buscan "reforzar la seguridad en el Ártico". Los 27 se reúnen esta tarde para dar una respuesta coordinada a Trump.
Patxi Alberdi, médico en Groenlandia: "Los daneses creían que los EE. UU. eran sus aliados y están en shock"
Patxi Alberdi es un médico eibarrés afincado en Dinamarca que ha sido jefe de psiquiatría en el único hospital de Groenlandia, por lo que conoce muy bien a estas dos sociedades. Entrevistado por la corresponsal de ETB Ane Irabazal, ha explicado que la estrategia expansionista de Trump ha sido un shock para los daneses y que muchos ciudadanos empiezan a ver ahora a los Estados Unidos de América como un enemigo, cuando ha sido su principal aliado durante décadas.
El Partido Demócrata tratará de impedir en el Senado los aranceles de Trump a los aliados de Groenlandia
El líder demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, declara la amenaza como una "estupidez" fruto de una ambición "quijotesca".
Países europeos se reunirán este domingo y rechazan las "amenazas" y el "chantaje"
Los países afectados preparan ya una respuesta conjunta a las medidas de Trump. Critican las "amenazas inaceptables" del presidente estadounidense. El mandatario francés se reunirá con el resto de líderes europeos, en un intento de mostrar firmeza.
Jameneí afirma que han muerto "varios miles" de personas en las protestas, y responsabiliza a Trump de ello
El líder supremo de Irán ha aseverado que se han cometido “hechos extremadamente inhumanos, como encerrar y quemar vivos a jóvenes en mezquitas, y asesinar a niñas y hombres y mujeres indefensos, con armas provistas desde el extranjero”. Por su parte, Trump ha afirmado que "es hora de buscar un nuevo gobierno" para Irán.
Netanyahu dice que EE. UU. no coordinó con Israel el anuncio de la Junta Ejecutiva para Gaza
El comunicado, con un tono crítico hacia la Administración estadounidense poco habitual, no ahonda en los desacuerdos del Gobierno israelí con la lista anunciada por el presidente de EE. UU.
La UE coordina una "respuesta conjunta" a los nuevos aranceles de Trump por Groenlandia
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha afirmado que la UE "será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE".
Miles de personas se manifiestan en Dinamarca y Groenlandia contra los planes de Trump
A mediodía, se han registrado manifestaciones masivas en Copenhague y las principales ciudades danesas al grito de "Groenlandia no está en venta". Por la tarde, la capital Nuuk ha acogido una de las marchas más multitudinarias de su historia para reivindicar que Groenlandia, pertenece a los groenlandeses.