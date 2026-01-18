ELECCIONES EN PORTUGAL
La participación hasta las 16:00 horas sube hasta el 45,51 % en Portugal, la más alta en dos décadas

Es una de las elecciones recientes más disputadas con tres candidatos casi igualados en las encuestas. Los resultados ajustados a los que apuntan los sondeos vaticinan una eventual segunda vuelta.
FOTODELDIA LISBOA (PORTUGAL), 18/01/2026.- El candidato presidencial André Ventura (i) emite su voto en Lisboa, Portugal, 18 de enero de 2026. Más de 11 millones de votantes están llamados a elegir al nuevo Presidente de la República Portuguesa, quien sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa, que ha alcanzado el límite de sus mandatos en el cargo. Hay 11 candidatos aceptados, un número récord. EFE/TIAGO PETINGA

El ultraderechista André Ventura, que lidera las encuestas, en el momento de votar. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: % 45,51ko parte-hartzea 16:00ak arte Portugalen, bi hamarkadatan izan den handiena
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La afluencia a las urnas hasta las 16:00 hora local (misma hora GMT) de este domingo en las elecciones presidenciales en Portugal ha sido del 45,51 %, una cifra que supera la participación total en los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24 %, según datos de la Secretaria General del Ministerio de Administración Interna.

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2021 durante la pandemia de covid-19. En aquella ocasión ganó el presidente actual, Marcelo Rebelo de Sousa, que se presentó a la reelección y salió elegido con la menor afluencia en unos comicios de este tipo.

Durante esta mañana, han sido innumerables los llamamientos de los candidatos para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y haya una gran movilización.

Las encuestas sitúan en cabeza al candidato del partido de extrema derecha Chega, André Ventura (24%), y al socialista António José Seguro (23%), seguidos del candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (19%), del exmilitar independiente Henrique Gouveia e Melo (14%) y del candidato del gobernante Partido Social Demócrata -conservador- Luís Marques Mendes (14%).

Caldas da Rainha (Portugal), 18/01/2026.- Presidential candidate Antonio Jose Seguro casts his vote in Caldas da Rainha, Portugal, 18 January 2026. More than 11 million voters are called upon to elect the new President of the Portuguese Republic, who will succeed Marcelo Rebelo de Sousa, who has reached the limit of his terms in office. There are 11 accepted candidates, a record number. (Elecciones) EFE/EPA/JOSE COELHO

El socialista António José Seguro votando. Foto: EFE

Los centros de Portugal continental y de Madeira han iniciado su actividad a las 08:00 hora local (misma hora GMT) y clausurarán sus puertas a las 19:00 hora local (misma hora GMT), mientras que en Azores lo harán 60 minutos más tarde por encontrarse en un diferente huso horario.

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas a lo largo de esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero.

Los últimos sondeos apuntan a que habrá una segunda vuelta en 21 días, el 8 de febrero, ya que no se espera que ningún candidato supere el 50% de los votos.

Otro punto de convergencia de las distintas encuestas es que, de haber una segunda vuelta, Ventura sería uno de los dos contendientes en esa segunda votación, pero no saldría victorioso.

Portugal elige nuevo presidente con un ultraderechista y un exministro socialista como favoritos
