% 45,51ko parte-hartzea 16:00ak arte Portugalen, bi hamarkadatan izan den handiena

Azken hauteskunde lehiatuenetarikoa da gaurkoa, hiru hautagai ia berdinduta baitaude inkestetan. Datuak berretsiko balira, bigarren itzulira joan beharko lirateke hautagaiak.

FOTODELDIA LISBOA (PORTUGAL), 18/01/2026.- El candidato presidencial André Ventura (i) emite su voto en Lisboa, Portugal, 18 de enero de 2026. Más de 11 millones de votantes están llamados a elegir al nuevo Presidente de la República Portuguesa, quien sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa, que ha alcanzado el límite de sus mandatos en el cargo. Hay 11 candidatos aceptados, un número récord. EFE/TIAGO PETINGA

Andre Ventura ultraeskuineko hautagaia botoa ematen. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Portugalen igande honetan egiten ari diren hauteskunde presidentzialetako parte-hartze datua % 45,51koa izan da 16:00ak arte, 2021ekoa erruz gaindituz.  Urte hartan, % 39,24koa izan zen egunaren amaieran parte-hartze osoa, Barne Administrazioko Ministerioko Idazkaritza Nagusiaren datuen arabera.

Lehendakaritzako azken hauteskundeak covid-19aren pandemia garaian egin ziren, izan ere, eta horrek eragina izan zuen jendearen parte-hartzean. Marcelo Rebelo de Sousak irabazi zituen orduan hauteskundeak.

Goizean goiz eman dute hautagai guztiek botoa eta hori egitera joateko eskatu diete herritarrei ere. 

Inkesten arabera, Chega eskuin muturreko alderdiko hautagaia, Andre Ventura ( % 24), eta Antonio Jose Seguro sozialista ( % 23) dira hautagai nagusiak. Ondoren, Ekimen Liberaleko hautagaia, Joãao Cotrim de Figueiredo ( % 19), Henrique Gouveia e Mel militar independente ohia ( % 14) eta Luis Marques Mendes ( % 14) ageri dira.

Caldas da Rainha (Portugal), 18/01/2026.- Presidential candidate Antonio Jose Seguro casts his vote in Caldas da Rainha, Portugal, 18 January 2026. More than 11 million voters are called upon to elect the new President of the Portuguese Republic, who will succeed Marcelo Rebelo de Sousa, who has reached the limit of his terms in office. There are 11 accepted candidates, a record number. (Elecciones) EFE/EPA/JOSE COELHO

Antonio Jose Seguro sozialista botoa ematen. Argazkia: EFE

Portugal kontinentaleko eta Madeirako hauteslekuak 08:00etan (GMT) ireki dituzte, eta 19:00etan itxiko dituzte (GMT). Azoresen, berriz, 60 minutu geroago hasi eta amaituko dute., ordutegi desberdinean dagoelako.

11 milioi portugaldar baino gehiago daude deituta botoa ematera, eta horietatik 1,7 milioi baino gehiago atzerrian bizi dira.

Inkesten bigarren itzulia aurreikusten dute 21 egunen buruan, otsailaren 8an, ez baita espero hautagai bakar batek ere botoen % 50 gainditzea.

Eta inkesta berberen arabera, bigarren itzulia eginez gero, Ventura izango litzateke bi lehiakideetako bat, baina ez litzateke garaile aterako.

Portugalek presidente berria aukeratu du, ultraeskuindar batekin eta ministro sozialista ohi batekin
