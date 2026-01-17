Portugalek presidente berria aukeratuko du, ultraeskuindar bat eta ministro ohi sozialista bat faborito direla
Lehenengoa, Andre Ventura, irabazle jotzen dute inkestek, nahiz eta balizko bigarren itzulian porrota iragartzen dioten.
Presidentetzarako hauteskundeak egingo dituzte igande honetan Portugalen, Marcelo Rebelo de Sousaren ordezkoa aukeratzeko. Inkesten arabera, litekeena da bigarren itzulia egotea Andre Ventura eskuin-muturreko hautagaiaren eta Antonio Jose Seguro ministro ohi sozialistaren artean.
11 milioi portugaldar baino gehiago daude hautetsontzietara deituta, eta 1,7 milioi atzerrian bizi dira, Barne Ministerioko Idazkaritza Nagusiak (SGMAI, portugesez) argitaratutako hauteskunde-erroldaren arabera.
Botoa emateko eskubidea baliatzen dutenean, hautesleek 14 hautagai dituen boto-paper bat aurkituko dute, nahiz eta Konstituzio Auzitegiak soilik 11 berretsi eta baliozkotu dituen parte hartzeko.
Andre Ventura ultraeskuineko liderra eta Antonio Jose Seguro Alderdi Sozialistako idazkari nagusi ohia dira inkesten buru, eta João Cotrim Figueiredo eurodiputatua, Iniciativa Liberalen (IL) babesa duena, nabarmendu da azken inkestan.
Aukerak dituzten lehenengo bost hautagaien artean, Henrique Gouveia e Melo almirantea eta Luis Marques Mendes ministro ohi eta komentarista politiko kontserbadorea ere badaude.
Galdeketen emaitzen arabera, bigarren itzulia izango da; izan ere, hautagaietako batek ere ez lituzke botoen erdiak baino gehiago lortuko. Demokrazian behin bakarrik lortu du hautagai batek botoen erdiak baino gehiago.
Inkesten arabera, bigarren itzulia eginez gero, Ventura izango litzateke bi lehiakideetako bat bigarren bozketa horretan, baina galtzaile izango litzateke.
Marques Mendes eta Ventura hautagaiek kanpainan adierazi dute aukeratuak izanez gero presidente "interbentzionistak" izan nahi dutela, baina lehenengoak zehaztu du jendaurrean Rebelo de Sousa estatuburuak baino gutxiago hitz egingo lukeela.
