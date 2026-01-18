Los 27 se reúnen de urgencia este domingo para articular una respuesta ante el "chantaje" de los aranceles de Trump

Europa endurece el tono ante las "amenazas" y el "chantaje" del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ayer anunció nuevos aranceles a ocho países europeos por enviar tropas a Groenlandia. Los embajadores de los 27 países miembros se reunirán esta tarde (17:00 horas) de urgencia para orquestar una respuesta conjunta ante el anuncio.

Además, los principales grupos políticos del Parlamento Europeo (PE) se han mostrado a favor de congelar la aprobación del pacto comercial alcanzado este verano entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. El Partido Popular Europeo asegura apoyar el acuerdo comercial "pero dadas las amenazas de Donald Trump con respecto a Groenlandia, la aprobación no es posible en este momento", dijo ayer el presidente del grupo popular, Manfred Weber, en redes sociales. SEgún Weber, los aranceles del 0 % sobre productos estadounidenses contemplados en el acuerdo entre Washington y Bruselas "deben suspenderse".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, han advertido que esos aranceles "podrían provocar una peligrosa espiral descendente". La medida "socavaría las relaciones transatlánticas y podría provocar una peligrosa espiral descendente. Europa seguirá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía", han dicho ambos líderes europeos en un comunicado conjunto compartido desde Asunción (Paraguay), donde han presidido la firma del Tratado UE-Mercosur.

"Si la seguridad de Groenlandia está en peligro, podemos abordar esta cuestión dentro de la OTAN. Los aranceles corren el riesgo de empobrecer a Europa y Estados Unidos y socavar nuestra prosperidad compartida", ha asegurado la alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas.

Reacciones de los países afectados

La respuesta más airada ha sido la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha tildado los aranceles de Trump de "amenazas inaceptables". "Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía europea", ha subrayado. En la misma línea, Ulf Kristersson, el primer ministro de Suecia ha criticado el "chantaje" de Trump. Según el líder sueco, "no vamos a permitir que nos chantajeen. Solo Dinamarca y Groenlandia deciden los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia".



En tono más calmado, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, considera que la decisión de Trump es "completamente errónea" y ha recalcado que "aplicar aranceles a aliados por buscar la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente erróneo". En esa línea, Starmer ha anunciado que abordarán el tema "directamente con la Administración estadounidense". David van Weel, ministro de Exteriores de Países Bajos, ha asegurado que se mantienen en "estrecho contacto" con Bruselas y sus socios para preparar una respuesta.

En la misma línea, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha apelado a la unidad de los países europeos bajo el principio de soberanía e integridad territorial. "Apoyamos a Dinamarca y a Groenlandia", ha resaltado. "El diálogo con Estados Unidos continúa. Los aranceles afectarían a la relación transatlántica y podrían provocar una peligrosa espiral", ha remachado.



Para el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, "las amenazas no tienen cabida entre aliados". "La postura de Noruega es firme: Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca. Noruega apoya totalmente la soberanía del Reino de Dinamarca", ha subrayado. "Hay un amplio acuerdo en la OTAN sobre la necesidad de reforzar la seguridad en el Ártico, incluida Groenlandia", ha apuntado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tensó ayer las relaciones con Europa anunciando aranceles de hasta el 25 % a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia por enviar tropas a la isla del Ártico.