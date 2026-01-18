GROENLANDIA-AEB

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EBk premiazko bilera egingo du gaur Trumpen muga-zergen "xantaiari erantzun bateratua" emateko

Enbaxadoreen ezohiko bilera deitu dute arratsalderako. Gainera, Europako Parlamentuko alderdiak AEBrekin udan lortutako merkataritza-ituna izoztearen alde azaldu dira. 

Banderas europeas en Bruselas. Unión Europea (UE), los 27.

Europako bi bandera Bruselan, Europako Batzordearen egoitzaren aurrean. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europak tonua gogortu du Donald Trump AEBko presidentearen "mehatxuak eta xantaia" ikusita, atzo Groenlandiara tropak bidaltzeagatik muga-zergak iragarri baitzizkien Europako zortzi herrialderi.

"Erantzun bateratua" agindu dute, Europako erakunde guztietatik etorriko dena. Ildo horretan, Europako Parlamentuko talde politiko nagusiak udan Europar Batasunak eta AEBk lortutako merkataritza-ituna izoztearen alde agertu dira; itunaren arabera, AEBko produktuei ez zaie muga-zergarik ezarriko. Europako Alderdi Popularrak merkataritza-akordioa babesten duela ziurtatu du, "baina Donald Trumpek Groenlandiaren inguruan egin dituen mehatxuak direla-eta, gaur-gaurkoz, ezin da bere horretan indarrean sartu", esan du Manfred Weber talde popularreko presidenteak sare sozialetan.

Bestalde, Ursula von der Leyen eta Antonio Costa Europako Batzordeko eta Europako Kontseiluko presidenteek ohartarazi dutenez, muga-zerga horiek "beheranzko espiral arriskutsua eragin dezakete". Neurriak "Atlantikoaz gaindiko harremanak ahulduko lituzke eta beheranzko espiral arriskutsua eragin lezake. Europak batuta, koordinatuta eta bere subiranotasunaren defentsarekin konprometituta jarraituko du", azpimarratu dute Europako bi buruzagiek Asuncionen (Paraguai) elkarrekin zabaldutako ohar bateratu batean

"Groenlandiako segurtasuna arriskuan badago, NATOn aztertzeko gaia da. Muga-zergek Europa eta AEB pobretu eta gure oparotasun partekatua ahul dezakete", ziurtatu du Kaja Kallas Europako Atzerri ordezkariak.

Kaltetutako herrialdeen erreakzioak

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak hitz egin du irmoen. Trumpen muga-zergak "mehatxu onartezinak" direla salatu, eta ohartarazi du "europarrek modu bateratu eta koordinatuan" erantzungo dutela. "Europako subiranotasuna errespetatzen dela bermatuko dugu", erantsi du. Ildo beretik, Ulf Kristersson Suediako lehen ministroak Trumpen "xantaia" kritikatu du. Horren ustez, "ez dugu xantaiarik onartuko. Danimarkari eta Groenlandiari dagokie euren gaiak erabakitzea".

Epelago mintzatu da Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa. Horren esanetan, Trumpen erabakia "erabat okerra" da. Starmerren arabera, auzia "AEBko Administrazioarekin zuzenean" aztertuko dute. David van Weel Herbeheretako Atzerri ministroak argitu duenez, Bruselarekin eta bere bazkideekin "etengabeko harremanean" daude erantzuna adosteko. 

Ildo beretik, Alexander Stubb Finlandiako presidenteak batasuna eskatu die Europako herrialdeei, eta subiranotasunaren eta lurralde-osotasunaren printzipioak lege izatea. "Danimarka eta Groenlandia babestuko ditugu", nabarmendu du. "AEBrekin hitz egiten jarraituko dugu. Muga-zergek harreman transatlantikoari eragingo liokete eta espiral arriskutsua sorrarazi", azpimarratu du.

Azkenik, Jonas Gahr Store Norvegiako lehen ministroaren ustez, "mehatxuek ez dute lekurik aliatuen artean". Horren esanetan, "Norvegiaren jarrera irmoa da: Groenlandia Danimarkako Erresumaren parte da. Norvegiak erabat babesten du Danimarkako Erresumaren subiranotasuna". Gaineratu duenez, "akordio zabala dago NATOn Artikoko segurtasuna indartzeko beharrari buruz, eta Groenlandia horren barnean dago". 

Donald Trump AEBko presidenteak Europarekiko harremanak tenkatu zituen atzo, Danimarkari eta beste zazpi herrialderi % 25erainoko muga-zergak ezarrita. Handi-mandiak Artikoko uhartea bereganatzeko asmoen aurrean,  bertara tropak bidali dituzten herrialdeak dira Trumpek zigortutakoak.

Europar Batasuna Europa Donald Trump Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X