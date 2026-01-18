EBk premiazko bilera egingo du gaur Trumpen muga-zergen "xantaiari erantzun bateratua" emateko
Enbaxadoreen ezohiko bilera deitu dute arratsalderako. Gainera, Europako Parlamentuko alderdiak AEBrekin udan lortutako merkataritza-ituna izoztearen alde azaldu dira.
Europak tonua gogortu du Donald Trump AEBko presidentearen "mehatxuak eta xantaia" ikusita, atzo Groenlandiara tropak bidaltzeagatik muga-zergak iragarri baitzizkien Europako zortzi herrialderi.
"Erantzun bateratua" agindu dute, Europako erakunde guztietatik etorriko dena. Ildo horretan, Europako Parlamentuko talde politiko nagusiak udan Europar Batasunak eta AEBk lortutako merkataritza-ituna izoztearen alde agertu dira; itunaren arabera, AEBko produktuei ez zaie muga-zergarik ezarriko. Europako Alderdi Popularrak merkataritza-akordioa babesten duela ziurtatu du, "baina Donald Trumpek Groenlandiaren inguruan egin dituen mehatxuak direla-eta, gaur-gaurkoz, ezin da bere horretan indarrean sartu", esan du Manfred Weber talde popularreko presidenteak sare sozialetan.
Bestalde, Ursula von der Leyen eta Antonio Costa Europako Batzordeko eta Europako Kontseiluko presidenteek ohartarazi dutenez, muga-zerga horiek "beheranzko espiral arriskutsua eragin dezakete". Neurriak "Atlantikoaz gaindiko harremanak ahulduko lituzke eta beheranzko espiral arriskutsua eragin lezake. Europak batuta, koordinatuta eta bere subiranotasunaren defentsarekin konprometituta jarraituko du", azpimarratu dute Europako bi buruzagiek Asuncionen (Paraguai) elkarrekin zabaldutako ohar bateratu batean.
"Groenlandiako segurtasuna arriskuan badago, NATOn aztertzeko gaia da. Muga-zergek Europa eta AEB pobretu eta gure oparotasun partekatua ahul dezakete", ziurtatu du Kaja Kallas Europako Atzerri ordezkariak.
Kaltetutako herrialdeen erreakzioak
Emmanuel Macron Frantziako presidenteak hitz egin du irmoen. Trumpen muga-zergak "mehatxu onartezinak" direla salatu, eta ohartarazi du "europarrek modu bateratu eta koordinatuan" erantzungo dutela. "Europako subiranotasuna errespetatzen dela bermatuko dugu", erantsi du. Ildo beretik, Ulf Kristersson Suediako lehen ministroak Trumpen "xantaia" kritikatu du. Horren ustez, "ez dugu xantaiarik onartuko. Danimarkari eta Groenlandiari dagokie euren gaiak erabakitzea".
Epelago mintzatu da Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa. Horren esanetan, Trumpen erabakia "erabat okerra" da. Starmerren arabera, auzia "AEBko Administrazioarekin zuzenean" aztertuko dute. David van Weel Herbeheretako Atzerri ministroak argitu duenez, Bruselarekin eta bere bazkideekin "etengabeko harremanean" daude erantzuna adosteko.
Ildo beretik, Alexander Stubb Finlandiako presidenteak batasuna eskatu die Europako herrialdeei, eta subiranotasunaren eta lurralde-osotasunaren printzipioak lege izatea. "Danimarka eta Groenlandia babestuko ditugu", nabarmendu du. "AEBrekin hitz egiten jarraituko dugu. Muga-zergek harreman transatlantikoari eragingo liokete eta espiral arriskutsua sorrarazi", azpimarratu du.
Azkenik, Jonas Gahr Store Norvegiako lehen ministroaren ustez, "mehatxuek ez dute lekurik aliatuen artean". Horren esanetan, "Norvegiaren jarrera irmoa da: Groenlandia Danimarkako Erresumaren parte da. Norvegiak erabat babesten du Danimarkako Erresumaren subiranotasuna". Gaineratu duenez, "akordio zabala dago NATOn Artikoko segurtasuna indartzeko beharrari buruz, eta Groenlandia horren barnean dago".
Donald Trump AEBko presidenteak Europarekiko harremanak tenkatu zituen atzo, Danimarkari eta beste zazpi herrialderi % 25erainoko muga-zergak ezarrita. Handi-mandiak Artikoko uhartea bereganatzeko asmoen aurrean, bertara tropak bidali dituzten herrialdeak dira Trumpek zigortutakoak.
Zure interesekoa izan daiteke
Europako herrialdeak igande honetan bilduko dira, Trumpen "mehatxuak" eta "xantaia" gaitzetsi ondoren
Trumpen neurriei erantzun bateratua emateko asmoa dute kaltetutako herrialdeek. AEBko presidentearen "mehatxu onartezinak" kritikatu dituzte, eta Frantziako agintaria Europako gainerako buruzagiekin bilduko da, "irmotasuna" erakusteko asmoz.
Jameneik esan du "milaka pertsona" hil direla protestetan, eta Trumpi egotzi dio horren ardura
Irango buruzagi gorenak nabarmendu duenez, "gertaera oso ankerrak jazo dira, hala nola gazteak meskitetan giltzapetzea eta bizirik erretzea, edo neskato, gizon eta emakume babesgabeak hiltzea, atzerritik hornitutako armekin". Testuinguru horretan, Iranen "gobernu berri bat ezartzeko unea" dela adierazi du Trumpek.
Trumpek ezarritako muga-zergei "erantzun bateratua" eman nahi die EBk
Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak adierazi duenez, Europak "oso jarrera irmoa izango du beti nazioarteko zuzenbidearen defentsan, edonon dela ere, eta, jakina, EBko estatu kideen lurraldetik hasita".
Netanyahuk dio AEBk ez zuela Israelekin koordinatu Gazarako Batzorde Exekutiboaren iragarpena
Ohar batean, tonu kritikoan hitz egin du AEBko Administrazioari buruz. Dena den, ez du sakondu Israelgo Gobernuak AEBeko presidenteak iragarritako zerrendarekin dituen desadostasunen inguruan.
Milaka lagun kalera atera dira Danimarkan eta Groenlandian Trumpen asmoen kontra protesta egiteko
Milaka pertsona bildu dira eguerdian Kopenhageko udaletxearen aurrean, eta protestak izan dira Aarhusen, Aalborgen, Odensen eta Koldingen. Arratsaldean beste manifestazio bat egin dute Groenlandiako hiriburuan, Nuuken.
Trumpek bete egin du mehatxua: muga-zergak ezarri dizkie Europako zortzi herrialderi Groenlandia babesteagatik
Danimarkak, Norvegiak, Suediak, Frantziak, Alemaniak, Erresuma Batuak, Herbehereek eta Finlandiak % 10eko muga-zerga ordaindu beharko dute otsailetik aurrera, eta % 25ekoa ekainaren 1ean hasita, AEBk "Groenlandia osorik erosteko" akordioa lortu arte.
Trumpek Tony Blair, Marco Rubio eta Jared Kushner jarri ditu Gaza berreraikitzeko Batzorde Exekutiboaren baitan
Donald Trump bera izango da batzorde horren buru. Azken orduotan, Erdogan, Al Sisi eta Milei Turkiako, Egiptoko eta Argentinako buruzagiei ere batzordera biltzeko eskaintza egin die AEBko presidenteak.
Portugalek presidente berria aukeratuko du, ultraeskuindar bat eta ministro ohi sozialista bat faborito direla
Lehenengoa, Andre Ventura, irabazle jotzen dute inkestek, nahiz eta balizko bigarren itzulian porrota iragartzen dioten.
Minnesotako epaile batek ICEko agenteen jarduna mugatu du
ICEko agente batek tiroz emakume bat hil ondoren sortutako protestetan modu baketsuan parte hartzen duten manifestariak atxilotzea eta gas negar-eragilea erabiltzea debekatu die, besteak beste.