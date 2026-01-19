Dinamarca y Groenlandia piden a Rutte una misión de la OTAN en la isla

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, han solicitado este lunes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, una misión de la Alianza Atlántica en la isla del Ártico en un momento de crisis marcado por las pretensiones de Estados Unidos para hacerse con Groenlandia.

Los dos ministros han mantenido una reunión en Bruselas con Rutte. En declaraciones posteriores, no han precisado cuál ha sido la respuesta del secretario general de la OTAN a su petición, más allá de tomar nota, pero han asegurado que es “consciente de la situación en la que se encuentra la Alianza Atlántica”.

Poulsen también ha opinado que las maniobras militares en las que participan Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia son una muestra de la "estrategia clara" del Gobierno danés en su afán por asumir una mayor responsabilidad en la defensa del Ártico.

Asimismo, ha afirmado que las declaraciones del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, reclamando para sí Groenlandia han sido "realmente dolorosas", y que eso da motivos a Dinamarca para "hacer más desde el lado europeo en términos de inversión y presencia" y de responder "de nuevo a los estadounidenses".

El ministro danés se ha referido también al papel de Estados Unidos como socio en la OTAN, y ha admitido que, si Washington se saliera de la Alianza Atlántica, supondría un "desafío gigante" para la seguridad de Europa.

Por su parte, en una publicación en redes sociales, Mark Rutte se ha referido a la reunión mantenida y tan solo ha afirmado que seguirán “trabajando juntos como aliados en estas importantes cuestiones”.