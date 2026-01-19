GROENLANDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Danimarkak eta Groenlandiak NATOk uhartean misio bat egitea eskatu diote Mark Rutteri

Bruselan egindako bileraren ostean, Danimarkako Defentsa ministroak adierazi du AEBek Groenlandia bereganatzeko dituzten asmoen ondorioz bere herrialdeak arrazoi gehiago ikusten dituela eskualdearen defentsan inbertitzeko.

Rutte Poulsen eta Motzfeldtekin elkartu da Groenlandiari buruz hitz egiteko.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Troels Lund Poulsen Danimarkako Defentsa ministroa eta Vivian Motzfeldt Groenlandiako Atzerri ministroa Mark Rutte NATOko idazkari nagusiarekin bildu dira astelehen honetan Bruselan eta  Aliantza Atlantikoak Artikoko uhartean misio bat egin dezala eskatu diote, Amerikako Estatu Batuek Groenlandia bereganatzeko asmoak agertu ondoren. 

Bileraren ondoren kazetarien aurrean egin duten agerraldian ez dute zehaztu zein izan den NATOko idazkari nagusiak eman dien erantzuna, baina "Aliantza Atlantikoa ze egoeratan dagoen jakitun" dela jakinarazi dute.

Poulsenek Danimarka, Norvegia, Suedia, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Herbehereak eta Finlandia parte hartzen ari diren maniobra militarrei buruz ere hitz egin du. Artikoaren defentsan erantzukizun handiagoa hartzeko ahaleginean, Danimarkako Gobernuak daukan "estrategia argiaren" erakusle direla esan du.

Era berean, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Groenlandia beretzat hartzeko asmoen inguruan egindako adierazpenak "benetan mingarriak" izan direla adierazi du. Horren ondorioz, "inbertsioa eta presentzia militarrari dagokionez Europatik gehiago" egiteko eta "estatubatuarrei erantzuteko" arrazoiak ugaritu direla adierazi du.

Danimarkako ministroak AEBk NATOn duten presentziaz eta paperaz ere hitz egin du. Bere ustetan, Washington Aliantza Atlantikotik aterako balitz, Europaren segurtasunak "erronka erraldoia" izango luke aurrean.

Bestalde, sare sozialetan argitaratutako argitalpen batean, Mark Ruttek bilera hori aipatu du, eta "gai garrantzitsu horretan aliatu gisa lanean" jarraituko dutela adierazi du.

Danimarka Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Patxi Alberdi Danimarkan bizi den mediku eibartarra
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Patxi Alberdi, medikua Groenlandian: "Danimarkarrak burbuila batean bizi izan dira, eta sorpresaz hartu dituzte Trumpen asmoak"

Patxi Alberdi Danimarkan bizi den mediku eibartarra da. Psikiatra izan da Groenlandiako ospitale bakarrean, eta oso ondo ezagutzen ditu bi gizarte horiek. Ane Irabazal ETBko korrespontsalak elkarrizketatuta, Trumpen estrategia espantsionista danimarkarrentzat shock bat izan dela kontatu dio, eta herritar asko etsai gisa ikusten hasi direla orain hamarkada luzez aliatu nagusi izan den AEB.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X