EE. UU.
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump está cumpliendo con lo prometido en campaña, pero le está costando reducir el coste de la vida

Emakume bat erosketak egiten AEBn
18:00 - 20:00
Mujer estadounidense haciendo la compra. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Kanpainan agindutakoa betetzen ari da Trump, baina bizitzaren kostua murriztea kostatzen ari zaio

Última actualización

Cuando se cumple un año desde que Donald Trump volviera al poder, EITB ha visitado el condado de Lancaster en Pensilvania, donde Trump arrasó en las últimas elecciones presidenciales. A pesar de que los datos muestran que el coste de la vida cada vez es mayor, los votantes de Trump dicen que hay que darle tiempo.

Estados Unidos Donald Trump Internacional

Te puede interesar

Patxi Alberdi Danimarkan bizi den mediku eibartarra
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Patxi Alberdi, médico en Groenlandia: "Los daneses creían que los EE. UU. eran sus aliados y están en shock"

Patxi Alberdi es un médico eibarrés afincado en Dinamarca que ha sido jefe de psiquiatría en el único hospital de Groenlandia, por lo que conoce muy bien a estas dos sociedades.  Entrevistado por la corresponsal de ETB Ane Irabazal, ha explicado que la estrategia expansionista de Trump ha sido un shock para los daneses y que muchos ciudadanos empiezan a ver ahora a los Estados Unidos de América como un enemigo, cuando ha sido su principal aliado durante décadas.

Cargar más
Publicidad
X