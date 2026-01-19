Trump está cumpliendo con lo prometido en campaña, pero le está costando reducir el coste de la vida
Cuando se cumple un año desde que Donald Trump volviera al poder, EITB ha visitado el condado de Lancaster en Pensilvania, donde Trump arrasó en las últimas elecciones presidenciales. A pesar de que los datos muestran que el coste de la vida cada vez es mayor, los votantes de Trump dicen que hay que darle tiempo.
