Kanpainan agindutakoa betetzen ari da Trump, baina bizitzaren kostua murriztea kostatzen ari zaio

Emakume bat erosketak egiten AEBn
Emakume estatubatuarra erosketak egiten. Argazkia: EITB.

Donald Trump boterera itzuli zenetik urtebete betetzen den honetan, EITBk Pennsylvaniako Lancaster konderria bisitatu du. Azken hauteskunde presidentzialetan Donald Trump garaile argia izan zen bertan. Datuek bizitzaren kostua gero eta garestiagoa dela erakusten duten arren, Trumpen boto-emaileek denbora eman behar zaiola diote.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

Patxi Alberdi Danimarkan bizi den mediku eibartarra
Duela  min.

Patxi Alberdi, medikua Groenlandian: "Danimarkarrak burbuila batean bizi izan dira, eta sorpresaz hartu dituzte Trumpen asmoak"

Patxi Alberdi Danimarkan bizi den mediku eibartarra da. Psikiatra izan da Groenlandiako ospitale bakarrean, eta oso ondo ezagutzen ditu bi gizarte horiek. Ane Irabazal ETBko korrespontsalak elkarrizketatuta, Trumpen estrategia espantsionista danimarkarrentzat shock bat izan dela kontatu dio, eta herritar asko etsai gisa ikusten hasi direla orain hamarkada luzez aliatu nagusi izan den AEB.

