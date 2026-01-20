Cuando se cumple un año de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha alertado este martes de que el aumento de las "prácticas autoritarias" en Estados Unidos están "erosionando" los derechos humanos tanto del país norteamericano como del "resto de mundo".

"Todos somos testigos de una peligrosa trayectoria bajo la presidencia de Trump que ya ha provocado una emergencia de derechos humanos", ha manifestado el director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, Paul O'Brien.

En este sentido, ha recriminado que la Administración "intenta imposibilitar que se les exijan responsabilidades" al "desmantelar las normas y concentrar el poder". O'Brien ha advertido de que estas medidas "aumentan el riesgo para periodistas y personas que se manifiestan o se oponen, abogados, estudiantes y defensores de derechos humanos".

La ONG ha publicado un nuevo informe —"Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos"— en el que ha documentado más de una decena de aspectos en los que Washington "está socavando los pilares de una sociedad libre".

El informe incluye doce áreas interconectadas, incluyendo ataques a la libertad de expresión y de reunión pacífica, las organizaciones de la sociedad civil y las universidad, los opositores y críticos políticos, jueces, abogados, sistema legal y debido proceso, ha señalado. Amnistía Internacional también ha documentado "ataques a los derechos de las personas refugiadas y migrantes" o "el retroceso de las protecciones contra la discriminación", entre otras cosas.

Al mismo tiempo, la intimidación de la prensa dificulta la denuncia de las violaciones y abusos de derechos humanos, las represalias contra las protestas hacen que la gente tema hablar, la expansión de la vigilancia y la militarización incrementa el costo de la disidencia, y los ataques a tribunales, abogados y organismos de supervisión dificultan la rendición de cuentas", ha añadido.