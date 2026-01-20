AMERIKETAKO ESTATU BATUAK

Trumpen "praktika autoritarioek" giza eskubideen "higadura" eragin dutela ohartarazi du Amnistia Internazionalak 

Donald Trump Etxe Zurira bigarrenez iritsi zenetik urtebete betetzen den honetan, txosten bat argitaratu du gobernuz kanpoko erakundeak. Dokumentu horretan jasotzen denez, gizarte askeen oinarriak "ahultzen" ari dira, eta horren adibide jarri ditu adierazpen askatasunaren, oposizioaren eta oro har kritiko direnen kolektiboen aurkako erasoak. 

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gaur urtebete iritsi zen Donald Trump bigarrenez Etxe Zurira. Geroztik, Ameriketako Estatu Batuetan nagusi diren "praktika autoritarioak" giza eskubideak higatzen ari direla ohartarazi du Amnistia Internazionalak; AEBn ez ezik, baita mundu osoan ere. 

"Trumpen agindupean, giza eskubideen larrialdiaren lekuko izaten ari gara", adierazi du Paul O'Brien Amnistia Internazionalaren AEBko zuzendariak.

Amnistia Internazionalaren arabera, Trump buru duen administrazioa arauak "desegiten" eta boterea "kontzentratzen" ari da, erantzukizun eskaeren aurrean erantzun beharrik ez izateko. Gaineratu duenez, kazetari, abokatu, ikasle eta giza eskubideen defendatzaileek arrisku handiagoa dute orain. 

Trumpen bigarren agintaldia hasi zenetik urtebete bete dela eta, gobernuz kanpoko erakundeak txostena argitaratu du —'Alarma hotsak: Praktika autoritarioen gorakada eta giza eskubideen higadura Estatu Batuetan'— gizarte aske baten oinarriak "ahultzen" ari direla nabarmentzeko. 

Aipaturiko dokumentuak hamabi atal biltzen ditu, eta adibide gisa jarri ditu adierazpen askatasunaren eta biltzeko eskubidearen aurkako erasoak, eta, oro har, kritiko diren kolektiboen kontrakoak (aurkari politikoak, epaileak, abokatuak, etab). Halaber, errefuxiatuen eta migratzaileen eskubideen aurkako erasoak ere dokumentatu ditu. 

Bestalde, prentsaren aurkako intimidazio saiakerek giza eskubideen urraketak salatzea zailtzen duela ondorioztatu du Amnistia Internazionalak. 

