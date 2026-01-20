Guerra Ucrania-Rusia
Un nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania deja a parte de Kiev sin luz, agua y calefacción a -12 grados

El de esta madrugada es el tercer gran ataque ruso contra infraestructura energética de Kiev desde el 9 de enero, cuando otro bombardeo con misiles y drones dejó sin luz y calefacción durante casi tres días a buena parte de la ciudad cuando comenzaba la ola de frío que continúa hasta hoy.
KYIV (Ukraine), 17/01/2026.- People receive hot food in a residential area of Kyiv as residents face a critical energy crisis with power and heating outages after a massive airstrike that Russia launched against Ukraine’s energy infrastructure last week, Kyiv, Ukraine, 17 January 2026. Local authorities have advised civilians to leave the city as temperatures reach minus twenty degrees and have set up points of invincibility that serve as thermal shelters, provide sockets to charge electronic devices and offer psychological support from Ukraine’s Emergency Service specialists. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/MARIA SENOVILLA
Ciudadanos y ciudadanas de Kiev, en un puesto de suministro de comida, con temperaturas de -10º. Foto: EFE
Un nuevo ataque masivo ruso contra infraestructura energética ucraniana dejó este martes a parte de Kiev sin luz, agua y calefacción, cuando las temperaturas en la ciudad se sitúan alrededor de los 12 grados bajo cero.

Según han informado el alcalde, Vitali Klichkó, y el jefe de la administración militar de la región capitalina, Timur Tkachenko, la orilla oriental del río Dniéper -que divide en dos la ciudad- ha sido la más afectada por el ataque.

En las primeras horas de la madrugada, antes de que el edil y el gobernador dieran los primeros balances del ataque, la Fuerza Aérea había informado en su canal de Telegram de que drones y misiles balísticos se dirigían a la capital.

El de esta madrugada es el tercer gran ataque ruso contra infraestructura energética de Kiev desde el 9 de enero, cuando otro bombardeo con misiles y drones dejó sin luz y calefacción durante casi tres días a buena parte de la ciudad cuando comenzaba la ola de frío que continúa hasta hoy.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había advertido repetidamente en los últimos días de que los rusos preparaban otra ataque masivo al sistema energético de Ucrania para agudizar en medio del frío extremo la crisis por la falta de suministro provocada por anteriores bombardeos.

Ucrania recibió la semana pasada una importante partida de misiles antiaéreos para reforzar sus defensas y poder contrarrestar mejor los ataques rusos

