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Elecciones municipales en Palestina, también en Gaza, en medio de ataques israelíes

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Udal-hauteskundeak dituzte Palestinan, baita Gazan ere, Israelen erasoen erdian
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EITB

Última actualización

Continúan la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, donde celebran la votación en un campamento instalado en Deir al Bala. 

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