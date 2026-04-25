Elecciones municipales en Palestina, también en Gaza, en medio de ataques israelíes
Continúan la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, donde celebran la votación en un campamento instalado en Deir al Bala.
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Estados Unidos e Irán retomarán este sábado las negociaciones en Pakistán
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Donald Trump ha anunciado la extensión del alto el fuego tras haber asistido al segundo encuentro entre delegaciones de ambos países. El jefe de la Casa Blanca ha afirmado que espera "con interés" recibir en su país tanto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu como al presidente de Líbano, Joseph Aoun.
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Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE discuten sobre energía, la crisis de Ormuz y Ucrania en su primera cumbre sin Orbán
La cumbre se celebra en Chipre, país que ejerce la presidencia de turno del Consejo, en un momento convulso en el vecino Oriente Próximo. Para el segundo día de la cumbre han sido invitados los líderes de Jordania, Siria, Líbano y Egipto, entre otros.