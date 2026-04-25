Udal-hauteskundeak dituzte Palestinan, baita Gazan ere, eraso israeldarren erdian
Krisi-humanitario handian jarraitzen dute Gazako Zerrendan, eta bozketa egiten ari dira Deir al Balan ezarritako kanpaleku batean.
Islamabadeko bake negoziazioek kolokan jarraitzen dute, Iranen eta AEBren mezu kontrajarriekin
Irango ministroa Pakistanen egoteak elkarrizketarako itxaropenak berpiztu ditu, baina Washingtongo agintariekin biltzeari uko egiteak zalantzan jartzen du urrats diplomatikoak egongo ote diren.
Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek negoziazioei ekingo diete berriro larunbatean Pakistanen
Hala baieztatu du ostiral honetan Etxe Zuriak, eta Steve Witkoff eta Jared Kushner bidaliko ditu elkarrizketak hasteko.
EBko liderrek neurri "zehatzagoak" eskatu dituzte krisi energetikoari aurre egiteko
Ekonomia eta Finantza ministroei agindu diete neurri zehatz eta eraginkorragoak lantzeko, epe laburrean martxan jarri ahal izateko.
NATOk gogoratu du itunak ez duela aurreikusten herrialde bat eteteko edo kanporatzeko aukerarik
Espainiako Gobernuak ziurtatu du defentsa komunarekin duen konpromisoa zalantzatik kanpo dagoela, Pentagonoak Espainia Aliantza Atlantikotik kentzea proposatu eta gero.
Espainia NATOtik kanporatzea proposatu du Pentagonoaren barneko mezu elektroniko batek
Zehazki, NATOko aliatu "zailak" zigortzea proposatu du, Iranen aurka egindako operazioak "nahikoa" ez babesteagatik. Sanchezek, bere aldetik, Espainiak Aliantza Atlantikoarekin erabateko kolaborazioa duela nabarmendu du. Agiri ofizialekin soilik lan egiten dutela gaineratu du, ez mezu elektronikoekin.
Israelek eta Libanok su-etena hiru astez luzatzea adostu dute
Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du albistea, bi herrialdeetako ordezkariekin Etxe Zurian egindako bileraren ondoren. Halaber, epe laburrean Israelgo lehen ministroa eta Libanoko presidentea Washingtonen espero dituela azpimarratu du.
Ukraina EBra "lehenbailehen" batzeko eskatu die Zelenskik buruzagi europarrei
Kieverako funts europarrak desblokeatzea eskertu du Ukrainako presidenteak, bere herrialdearentzat erabaki "oso garrantzitsua" dela adieraziz.
Libanok uko egin dio Israelekin akordio batera iristeari, bere tropak hegoaldetik erabat erretiratzen ez baditu
AEBk negoziazioetan duen "funtsezko" papera nabarmendu du, eta Israelgo ordezkariei "presioa" egiteko eskatu dio Washingtoni.
EBko estatuburu eta gobernuburuak energiaz, Ormuzko blokeoaz eta Ukrainaz arituko dira, Orban gabe egingo den lehen goi-bileran
Goi-bilera antolatu dute gaur-biharretan Zipren, Europako Kontseiluko txandakako presidentetza Mediterraneoko itsasoko hirugarren uharte handienari dagokiolako. Ostiralean Ekialde Hurbileko gerra izango dute hizpide, Jordania, Siria, Libano, Egipto eta Golkoko goi-ordezkariak bertan direla.