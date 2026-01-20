Ukraina-Errusia gerra
Kieveko zati bat argi, ur eta berokuntzarik gabe geratu da, -12 gradu direla, Errusiak abiatutako eraso zabal baten ondorioz

Gaur goizaldekoa Errusiak Kieveko energia-azpiegituraren aurka egindako hirugarren eraso handia da, urtarrilaren 9az geroztik. Izan ere, misilekin eta droneekin egindako beste bonbardaketa batek ia hiru egunez argirik eta berkuntzarik gabe utzi zuen hiriaren zati handi bat, gaur arte jarraitzen duen hotz-bolada hasi zenetik.

Kieveko herritarrak, janariz hornitzeko postu batean, -10 ºC-ko tenperaturarekin. Argazkia: EFE

Errusiak Ukrainako azpiegitura energetikoaren aurka egindako eraso masibo batek argirik, urik eta berokuntzarik gabe utzi du Kieven zati bat astearte honetan, hiriko tenperaturak zero azpitik 12 gradu ingurukoak direnean.

Vitali Klitxko alkateak eta Timur Tkatxenko eskualde kapitalistako administrazio militarreko buruak jakinarazi dutenez, hiria bitan banatzen duen Dnieper ibaiaren ekialdeko ertza kaltetu du gehien erasoak.

Goizaldeko lehen orduetan, zinegotziak eta gobernadoreak erasoaren lehen balantzeak eman aurretik, Aire Armadak Telegrameko bere kanalean jakinarazi zuen droneak eta misil balistikoak hiriburura bidean zeudela.

Gaur goizaldekoa Errusiak Kieveko energia-azpiegituraren aurka egindako hirugarren eraso handia da, urtarrilaren 9tik. Izan ere, beste bonbardaketa batek, misilekin eta droneekin, ia hiru egunez argirik eta berokuntzarik gabe utzi zuen hiriaren zati handi bat, gaur arte jarraitzen duen hotz-bolada hasi zenetik.

Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak behin eta berriz ohartarazi zuen azken egunotan errusiarrak Ukrainako sistema energetikoaren aurkako beste eraso masibo bat prestatzen ari zirela, aurreko bonbardaketek eragindako hornidurarik ezak eragindako krisia muturreko hotzaren erdian areagotzeko.


