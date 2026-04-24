Gerra Ekialde Hurbilean
NATOk gogoratu du itunak ez duela aurreikusten herrialde bat eteteko edo kanporatzeko aukerarik

Espainiako Gobernuak ziurtatu du defentsa komunarekin duen konpromisoa zalantzatik kanpo dagoela, Pentagonoak Espainia Aliantza Atlantikotik kentzea proposatu eta gero.

20220629110706_otan-nato-madrid-foto-familia_
NATOren gailur bateko familia-argazkia. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

NATOko bozeramaile batek ostiral honetan adierazi duenez, Aliantzaren sorrera-itunak ez du "inolako artikulurik aurreikusten" NATOren "kide bat eteteko edo kanporatzeko", nahiz eta Pentagonoak Espainia NATOtik bidaltzea proposatzen zuen ustezko barne mezu elektronikoa bidali.

Ipar Atlantikoko Itunak, Aliantza Atlantikoaren sorrera-dokumentuak, kide berriak atxikitzeko edo herrialde aliatu batek NATOtik irten nahi duen egoerarako protokoloa baino ez du jasotzen.

Bozeramaile horrek adierazi duenez, Tratatu horrek 14 artikulu ditu, eta horietako batek ere ez du jasotzen estatu kideren bat eteteko edo kanporatzeko aukerarik.

Espainiako Gobernuak lasaitasun osoa agertu du ostiral honetan AEBk Espainia NATOtik bidaltzeko egindako iradokizunaren aurrean. Honek ere gogoratu du Aliantza Atlantikoaren Itunak ez duela hori baimentzen eta, gainera, defentsa komunarekin duen konpromisoa zalantzatik kanpo dagoela ziurtatu du.

Iranen aurkako operazio militarrak babestu ez dituzten NATOko aliatuak zigortzeko aukera mahai gainean jarri du Pentagonoaren barneko mezu elektroniko batek, Reuters albiste agentziak aurreratu duenez. Aukera horien artean legoke herrialde "zailak" deiturikoak kanporatzea, Espainia kasu. 

Gerran Trumpen administrazioarekin lerrokatu ez diren herrialde aliatuen aurkako balizko errepresaliek Erresuma Batuari ere eragingo liokete, mezu elektroniko horri buruzko informazioaren arabera. Hala, baliteke Estatu Batuetako Gobernuak ez babestea herrialde horren Malvina uharteen gaineko subiranotasuna.

Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Espainia Ekialde Hurbila Munduko albisteak

