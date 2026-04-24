Espainia NATOtik kanporatzea proposatu du Pentagonoaren barneko mezu elektroniko batek
Zehazki, NATOko aliatu "zailak" zigortzea proposatu du, Iranen aurka egindako operazioak "nahikoa" ez babesteagatik. Sanchezek, bere aldetik, Espainiak Aliantza Atlantikoarekin erabateko kolaborazioa duela nabarmendu du. Agiri ofizialekin soilik lan egiten dutela gaineratu du, ez mezu elektronikoekin.
Iranen aurkako operazio militarrak babestu ez dituzten NATOko aliatuak zigortzeko aukera mahai gainean jarri du Pentagonoaren barneko mezu elektroniko batek, Reuters albiste agentziak aurreratu duenez. Aukera horien artean legoke herrialde "zailak" deiturikoak kanporatzea, Espainia kasu.
Mezu horrek Pentagonoaren ezinegona islatzen du, hainbat herrialdek uko egin diotelako edo erreparoak jarri dizkiotelako beren base militarrak Estatu Batuen eskura jartzeari edo beren aire espazioa zeharkatzeko baimena emateari.
Herrialde "zailak" deiturikoak NATOko posizio garrantzitsuetatik kanporatzeak eragin sinbolikoa izango luke, nahiz eta AEBren operazio militarretan ondorio mugatuak izan.
Halaber, AEBk Europako lurraldeei ematen dien babes diplomatikoa berrikustea aurreikusten du dokumentuak. Esaterako, Malvina uharteei emandako babesa ezbaian jartzen da —Erresuma Batuaren menpeko Atlantikoko uhartea da, baina Argentinak Malvinetako uharteen subiranotasuna eskatzen du.
Donald Trump AEBko presidenteak gogor kritikatu ditu NATOko aliatuak Ormuzko itsasarteko operazioetan parte ez hartzeagatik, eta Estatu Batuek NATO uzteko aukera mahai gainean jarri du.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak garrantzia kendu dio Pentagonoaren inguruko filtrazioari, Espainiak NATOrekin dituen betebeharrak betetzen dituela eta kide leiala dela iritzita.
EBko gobernuburu eta estatuburuak Zipren egiten ari diren goi-bileraren atarian adierazi duenez, Estatu Batuetako gobernuaren agiri ofizialekin lan egiten dute eta ez mezu elektronikoekin. "Espainiako Gobernuaren jarrera argia da: aliatuekin erabateko lankidetza, baina betiere nazioarteko legediaren barruan", gaineratu du.
Israelek eta Libanok su-etena hiru astez luzatzea adostu dute
Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du albistea, bi herrialdeetako ordezkariekin Etxe Zurian egindako bileraren ondoren. Halaber, epe laburrean Israelgo lehen ministroa eta Libanoko presidentea Washingtonen espero dituela azpimarratu du.
Ukraina EBra "lehenbailehen" batzeko eskatu die Zelenskik buruzagi europarrei
Kieverako funts europarrak desblokeatzea eskertu du Ukrainako presidenteak, bere herrialdearentzat erabaki "oso garrantzitsua" dela adieraziz.
Libanok uko egin dio Israelekin akordio batera iristeari, bere tropak hegoaldetik erabat erretiratzen ez baditu
AEBk negoziazioetan duen "funtsezko" papera nabarmendu du, eta Israelgo ordezkariei "presioa" egiteko eskatu dio Washingtoni.
EBko estatuburu eta gobernuburuak energiaz, Ormuzko blokeoaz eta Ukrainaz arituko dira, Orban gabe egingo den lehen goi-bileran
Goi-bilera antolatu dute gaur-biharretan Zipren, Europako Kontseiluko txandakako presidentetza Mediterraneoko itsasoko hirugarren uharte handienari dagokiolako. Ostiralean Ekialde Hurbileko gerra izango dute hizpide, Jordania, Siria, Libano, Egipto eta Golkoko goi-ordezkariak bertan direla.
Trumpek esan du aukera dagoela ostiralean Iranekin bake-negoziazioei berrekiteko
Asteon, Irango Gobernuak argi utzi du Estatu Batuekin berriro biltzeko prest dagoela, baina "beharrezko baldintzak" daudenean. Iran erasoei aurre egiteko "prestatua" dagoela ere esan dute bertako agintariek.
Erresuma Batuak erretzea debekatuko die 2008tik aurrera jaiotakoei
Legea datorren urtetik aurrera sartuko da indarrean, eta, horren arabera, legez kanpokoa izango da tabako-produktuak saltzea 2008. urtea ezkero jaiotakoei. Halaber, debekatu egingo da zigarro elektronikoak erretzea haurrak doazen autoetan, haur-parke, ikastetxe eta ospitaleen inguruetan.
Hainbat ontziri eraso egin diote Ormuzko itsasartean, eta areagotu egin da tentsioa
Ordu gutxitan, bi gertakari izan dira Iranen eta Omanen, Erresuma Batuko Itsas Segurtasuneko agentziak jakinarazi duenez.
Trumpek su-etena luzatu du Iranek akordiorako proposamena aurkeztu arte
Irango agintariek, bestalde, Ekialde Hurbileko eskualdean dituzten inguruko herrialdeei ohartarazi diete handik erasoak jasotzen badituzte "petrolio ekoizpena" "amaituko" dela.
Europar Batasunak mahai gainean utziko du Israelekin duen elkartze akordioari buruzko eztabaida, oraingoz ez baitu ituna bertan behera uzteko adina babes
Akordioa erabat indargabetzeko beharrezkoa da hogeita zazpi kideak ados egotea; aitzitik, merkataritza-abantailak eteteko, nahikoa da gehiengo kualifikatua izatea.