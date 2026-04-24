EKIALDE HURBILEKO GERRA

Espainia NATOtik kanporatzea proposatu du Pentagonoaren barneko mezu elektroniko batek

Zehazki, NATOko aliatu "zailak" zigortzea proposatu du, Iranen aurka egindako operazioak "nahikoa" ez babesteagatik. Sanchezek, bere aldetik, Espainiak Aliantza Atlantikoarekin erabateko kolaborazioa duela nabarmendu du. Agiri ofizialekin soilik lan egiten dutela gaineratu du, ez mezu elektronikoekin. 

Pentagonoaren aireko bista. Artxiboko argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Iranen aurkako operazio militarrak babestu ez dituzten NATOko aliatuak zigortzeko aukera mahai gainean jarri du Pentagonoaren barneko mezu elektroniko batek, Reuters albiste agentziak aurreratu duenez. Aukera horien artean legoke herrialde "zailak" deiturikoak kanporatzea, Espainia kasu. 

Mezu horrek Pentagonoaren ezinegona islatzen du, hainbat herrialdek uko egin diotelako edo erreparoak jarri dizkiotelako beren base militarrak Estatu Batuen eskura jartzeari edo beren aire espazioa zeharkatzeko baimena emateari. 

Herrialde "zailak" deiturikoak NATOko posizio garrantzitsuetatik kanporatzeak eragin sinbolikoa izango luke, nahiz eta AEBren operazio militarretan ondorio mugatuak izan. 

Halaber, AEBk Europako lurraldeei ematen dien babes diplomatikoa berrikustea aurreikusten du dokumentuak. Esaterako, Malvina uharteei emandako babesa ezbaian jartzen da —Erresuma Batuaren menpeko Atlantikoko uhartea da, baina Argentinak Malvinetako uharteen subiranotasuna eskatzen du. 

Donald Trump AEBko presidenteak gogor kritikatu ditu NATOko aliatuak Ormuzko itsasarteko operazioetan parte ez hartzeagatik, eta Estatu Batuek NATO uzteko aukera mahai gainean jarri du. 

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak garrantzia kendu dio Pentagonoaren inguruko filtrazioari, Espainiak NATOrekin dituen betebeharrak betetzen dituela eta kide leiala dela iritzita. 

EBko gobernuburu eta estatuburuak Zipren egiten ari diren goi-bileraren atarian adierazi duenez, Estatu Batuetako gobernuaren agiri ofizialekin lan egiten dute eta ez mezu elektronikoekin. "Espainiako Gobernuaren jarrera argia da: aliatuekin erabateko lankidetza, baina betiere nazioarteko legediaren barruan", gaineratu du. 

Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Eguneko Titularrak Espainia Iran Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

