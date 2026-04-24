Un correo interno del Pentágono plantea suspender a España de la OTAN por la guerra de Irán
Un correo interno del Departamento de Defensa de Estados Unidos plantea distintas opciones para castigar a los aliados de la OTAN que no apoyaron las operaciones militares contra Irán, entre ellas la posibilidad de suspender a España de la Alianza Atlántica, según ha informado una fuente estadounidense a Reuters.
Según esa fuente, el documento refleja el malestar del Pentágono por la negativa o reticencia de algunos países a facilitar acceso, bases o derechos de sobrevuelo durante la guerra con Irán.
Entre las medidas planteadas figura apartar a países considerados “difíciles” de puestos importantes o prestigiosos dentro de la organización, entre ellas la suspensión de España, una opción que tendría un impacto simbólico importante aunque efectos limitados en las operaciones militares estadounidenses.
El documento también contempla revisar el respaldo diplomático de Washington a territorios europeos en disputa, como las islas Malvinas, administradas por Reino Unido pero reclamadas por Argentina.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente a los aliados de la OTAN por no participar en operaciones en el estrecho de Ormuz y ha llegado a plantear la posibilidad de que su país abandone la OTAN.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha restado este viernes importancia a las filtraciones que apuntan a que el Pentágono explora la suspensión de España como miembro de la OTAN, y ha reivindicado que España es un socio "leal" que cumple con sus obligaciones con la alianza atlántica.
"Nosotros no trabajamos sobre e-mails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", ha zanjado Sánchez en declaraciones a los medios a su llegada a una cumbre informal de líderes de la Unión Europea en Chipre.
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