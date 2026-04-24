Un correo interno del Pentágono plantea suspender a España de la OTAN por la guerra de Irán

Un correo interno del Departamento de Defensa de Estados Unidos plantea distintas opciones para castigar a los aliados de la OTAN que no apoyaron las operaciones militares contra Irán, entre ellas la posibilidad de suspender a España de la Alianza Atlántica, según ha informado una fuente estadounidense a Reuters.

Según esa fuente, el documento refleja el malestar del Pentágono por la negativa o reticencia de algunos países a facilitar acceso, bases o derechos de sobrevuelo durante la guerra con Irán.

Entre las medidas planteadas figura apartar a países considerados “difíciles” de puestos importantes o prestigiosos dentro de la organización, entre ellas la suspensión de España, una opción que tendría un impacto simbólico importante aunque efectos limitados en las operaciones militares estadounidenses.

El documento también contempla revisar el respaldo diplomático de Washington a territorios europeos en disputa, como las islas Malvinas, administradas por Reino Unido pero reclamadas por Argentina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente a los aliados de la OTAN por no participar en operaciones en el estrecho de Ormuz y ha llegado a plantear la posibilidad de que su país abandone la OTAN.