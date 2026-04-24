La OTAN recuerda que el tratado no prevé la posibilidad de suspender o expulsar a un país

Un portavoz de la OTAN ha señalado este viernes que el tratado fundacional de la Alianza "no prevé ningún artículo para la suspensión de la membresía o la expulsión" de la OTAN, pese al supuesto correo electrónico interno del Pentágono en el que se baraja la suspensión de España de la OTAN.

El Tratado del Atlántico Norte, documento fundacional de la Alianza Atlántica, recoge únicamente el protocolo para la adhesión de nuevos miembros o para el escenario en el que un país aliado quiera salir de la OTAN.

Tal y como señala el portavoz, los 14 artículos de este Tratado no recogen la posibilidad de una potencial suspensión o expulsión de ningún país miembro.

El Gobierno español ha expresado este viernes su total tranquilidad ante la posibilidad de que Estados Unidos baraje suspender a España de la OTAN, porque ha recordado que el Tratado de la Alianza Atlántica no lo permite y, además, ha asegurado que su compromiso con la defensa común está fuera de toda duda.

La posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump suspenda a España de su pertenencia a la OTAN se plantea, según una información de la agencia Reuters, en un correo interno del Pentágono por la posición que está teniendo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán.

Esas posibles represalias contra países aliados que no se han alineado con la administración Trump en la guerra afectarían también, según las informaciones sobre ese supuesto correo electrónico, al Reino Unido, cuya soberanía sobre las islas Malvinas podría dejar de ser apoyada por el Gobierno de Estados Unidos.