Las negociaciones de paz en Islamabad siguen en el aire entre señales contradictorias de Irán y Estados Unidos

La capital de Pakistán vuelve a situarse en el centro de la diplomacia internacional, aunque las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos permanecen envueltas en dudas y mensajes enfrentados. La llegada del ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, no ha despejado las incógnitas, sino que ha acentuado la sensación de que cualquier avance sigue condicionado por cálculos políticos y estratégicos.

El aparente impulso inicial, que hacía pensar en una posible reanudación del diálogo directo, se ha diluido tras la negativa iraní a reunirse con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Ambos habían sido anunciados por la administración de Donald Trump como parte de un intento por reactivar los contactos, pero Teherán ha cerrado públicamente esa posibilidad.

Las autoridades iraníes han sido tajantes al asegurar que “no se prevé ninguna reunión” con representantes de Washington, insistiendo en que cualquier mensaje será transmitido a través de Pakistán. Esta declaración enfría las expectativas de un encuentro inmediato y refuerza la idea de que la negociación sigue en una fase preliminar y frágil.

Sin embargo, el tono del mensaje iraní deja margen a interpretaciones. Analistas consideran que podría tratarse de una estrategia dirigida al consumo interno, especialmente para no mostrar debilidad ante los sectores más duros del país, mientras se mantienen abiertos canales indirectos de comunicación.

En este contexto, la visita de Araqchí cobra un significado más amplio. Más que un negociador directo con Washington, su papel parece centrado en trasladar propuestas a los mediadores regionales, entre ellos Pakistán, que ha asumido un rol activo en la búsqueda de un acercamiento entre las partes.

Ese gesto ya supone un leve deshielo diplomático, tras días de silencio y posiciones inmóviles. No obstante, está lejos de representar una luz verde para negociaciones formales, especialmente mientras persistan las condiciones impuestas por ambas partes.

Pakistán, bajo el liderazgo del jefe militar Asim Munir, intensifica su papel mediador y mantiene fuertes medidas de seguridad en la capital. El Gobierno paquistaní transmite optimismo y sugiere que un encuentro podría ser inminente, aunque los hechos sobre el terreno no confirman esa expectativa.

La agenda regional de Araqchí añade otra capa de complejidad. Su próxima parada en Mascate refuerza el papel histórico de Omán como mediador entre ambas potencias, especialmente en cuestiones clave como el control del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para la economía global.

Posteriormente, la visita a Rusia apunta al otro gran eje del conflicto: el programa nuclear iraní. Moscú, aliado de Teherán y con canales abiertos con Washington, podría desempeñar un papel clave en desbloquear uno de los principales obstáculos para la paz.

Mientras tanto, la realidad logística también juega en contra de un encuentro inmediato. Los enviados estadounidenses aún no han iniciado su viaje, y los tiempos hacen improbable una reunión en Islamabad salvo cambios de última hora. Esto refuerza la idea de que cualquier contacto directo quedaría aplazado a una fase posterior.