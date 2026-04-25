Islamabadeko bake negoziazioek kolokan jarraitzen dute, Iranen eta AEBren mezu kontrajarriekin

Irango ministroa Pakistanen egoteak elkarrizketarako itxaropenak berpiztu ditu, baina Washingtongo agintariekin biltzeari uko egiteak  zalantzan jartzen du urrats diplomatikoak egongo ote diren.

ISLAMABAD (Pakistan), 21/04/2026.- Pakistani security officials stand guard on a road leading to the Red Zone, where most diplomatic missions and government offices are located, including the venue for the expected second round of US-Iran peace talks, in Islamabad, Pakistan, 21 April 2026. As the ceasefire deadline nears, US negotiators are returning to Islamabad for a second round of talks, despite an Iranian Foreign Ministry spokesperson stating that Tehran has no plans to participate. (Teherán) EFE/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Segurtasun neurriak Islamabaden negoziazioetarako. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pakistango hiriburua nazioarteko diplomaziaren erdigunean dago berriro, nahiz eta Iranen eta AEBren arteko bake negoziazioak zalantzan eta mezu kontrajarrien artean egon. Abas Araqchi Irango Atzerri ministroaren iritsierak ez ditu zalantzak argitu, baizik eta kalkulu politiko eta estrategikoen itzala areagotu.

Iranek uko egin dio Donald Trumpen administrazioak bidalitako Steve Witkoff eta Jared Kushner ekin biltzeari. AEBko administrazioak adierazi du kontaktuak indartzen saiatzen ari direla, baina Teheranek aukera hori publikoki itxi du.

Irango agintariek argi eta garbi adierazi dute ez dela "bilerarik aurreikusten" Washingtongo ordezkariekin, eta azpimarratu dute edozein mezu Pakistanen bidez helaraziko dutela. Adierazpen horrek berehalako bilera baten itxaropena hoztu du, eta negoziazioak atariko fase hauskor batean jarraitzen dutela iradokitzen du.

Hala ere, Irango mezuaren tonuak interpretazioetarako tartea uzten du. Analisten ustez, barne politikari begira egiten ari den estrategia bat izan liteke, bereziki herrialdeko sektore gogorrenen aurrean ahuleziarik ez erakusteko, zeharkako komunikazio-kanalak irekita dauden bitartean.

Testuinguru horretan, Araqchiren bisitak esanahi zabalagoa hartzen du. Washingtonekin zuzeneko negoziatzaile bat baino gehiago, badirudi bere zeregina eskualdeko bitartekariei proposamenak helaraztea dela, besteak beste, Pakistani, bi aldeen bitartekariari.

Pakistanek, Asim Munir buruzagi militarraren gidaritzapean, areagotu egin du bitartekari lana, eta segurtasun neurri handiei eutsi die hiriburuan. Pakistango Gobernuak baikortasuna helarazi du, eta topaketa bat berehala egin daitekeela iradoki du, nahiz eta tokian tokiko gertaerek ez duten itxaropen hori berresten.

Araqchik eskualdean duen agendak beste konplexutasun geruza bat gehitzen du. Mascaten egingo duen hurrengo geldialdiak indartu egiten du Omanek bi potentzien arteko bitartekari gisa duen paper historikoa, bereziki Ormuzeko itsasartearen kontrolari dagokionez.

Ondoren, Errusiara egingo duen bisitak gatazkaren beste ardatz nagusia seinalatzen du: Irango programa nuklearra. Moskuk, Teheranen aliatua denak eta Washingtonekin kanal irekiak dituenak, funtsezko papera bete lezake bakerako oztopo nagusietako bat desblokeatzeko.

Bitartean, errealitate logistikoak ere ez du errazten topaketa bereahal izatea, AEBko agintariek oraindik ez baitute bidaia hasi.

Iran Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Pakistan Munduko albisteak

