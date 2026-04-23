Ukraina EBra "lehenbailehen" batzeko eskatu die Zelenskik buruzagi europarrei
Kieverako funts europarrak desblokeatzea eskertu du Ukrainako presidenteak, bere herrialdearentzat erabaki "oso garrantzitsua" dela adieraziz.
"Ukraina prest dago Europar Batasunera batzeko prozesua abiatzeko". Hitz horiekin, Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak buruzagi europarrei eskatu die bere herrialdea EBra batzeko prozesua "lehenbailehen" abiatu dezatela.
EBko estatuburuek eta gobernuburuek Zipren egin duten goi-bilera informalean izan da Zelenski, eta, besteak beste, Antonio Costa eta Ursula von der Leyen, Europako Kontseiluko eta Europako Batzordeko presidenteekin, hurrenez hurren, bildu da. Han esan die ukrainarrek jada EBn egoteko erabakia hartuta dutela, baina ez dagoela euren esku.
Europako 27ek Kieverako 90.000 milioi euroko funtsa desblokeatzea lortu dute gaur, Hungariak ezarrita zuen betoari iskin eginda. Aho batez hartu dute erabakia, eta Zelenskik eskertu egin die hori. "Guretzat erabaki oso garrantzitsua da aho batez onartu izana", esan du.
Halaber, Costak eta gainerako buruzagi europarrek goi-bileran eskatu dute, behin funtsak desblokeatuta, hurrengo urratsa Ukraina EBra batzeko negoziazio prozesua formalki hastea izatea.
Presidente ukrainarrak esan du 90.000 euro horiek armada indartzeko eta energia azpiegiturak hobetzeko erabiliko dituztela.
Zure interesekoa izan daiteke
