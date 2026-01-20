Von der Leyen: "La respuesta de la UE sobre Groenlandia será firme, unida y proporcional"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este martes que los aranceles adicionales propuestos por Estados Unidos a los países europeos que participaron en maniobras militares en Groenlandia son "un error", especialmente "entre aliados de larga data", y ha asegurado que la respuesta de la Unión Europea será "firme, unida y proporcionada".
Así lo ha señalado al abordar esta cuestión al final de su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), en donde también se espera la asistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque por el momento no se ha confirmado que esté previsto ningún encuentro entre ambos.
La jefa del Ejecutivo comunitario ha insistido en que la UE considera al pueblo estadounidense "no solo como un aliado, sino como un amigo", y ha advertido de que una escalada de tensiones comerciales podría conducir a "una peligrosa espiral" que solo beneficiaría a los adversarios que ambas partes tratan de mantener fuera de su entorno estratégico.
Por ello, ha recalcado que la respuesta de la Unión Europea será "firme, unida y proporcionada", aunque ha precisado que Bruselas debe actuar también de manera "estratégica" en la forma de abordar esta situación.
En este sentido, ha anunciado que la Comisión Europea trabaja en un paquete para reforzar la seguridad del Ártico, que tendrá como primer principio la "plena solidaridad con Groenlandia y el Reino de Dinamarca", ya que la soberanía y la integridad territorial de ambos, ha subrayado, "no son negociables".
Asimismo, ha señalado que la UE colaborará con Estados Unidos y con el resto de los socios en una seguridad ártica más amplia, un ámbito que ha calificado de "interés común", y ha anunciado que se incrementará la inversión europea en esta materia. "La seguridad del Ártico solo puede lograrse de manera conjunta", ha afirmado.
