Von der Leyen: "EBk Groenlandiari buruz emango duen erantzuna irmoa, batua eta proportzionala izango da"

Europako Batzordeko presidenteak Artikoko segurtasuna indartzeko inbertsioa handitzea defendatu du.
DAVOS (Switzerland), 20/01/2026.- Ursula von der Leyen, President of the European Commission speaks at the Congress Hall during the 56th World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 20 January 2026. The meeting, held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together entrepreneurs, scientists, and corporate and political leaders and runs from 19 to 23 January. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak astearte honetan adierazi duenez, Groenlandian maniobra militarretan parte hartu zuten Europako herrialdeei AEBk proposatutako muga-zerga gehigarriak "ez dira bideragarriak", bereziki "iraupen luzeko aliatuen artean", eta Europar Batasunaren erantzuna "irmoa, batua eta proportzionatua" izango dela ziurtatu du.

Hala adierazi du Davoseko (Suitza) Munduko Ekonomia Foroan eman duen hitzaldiaren amaieran. Donald Trump AEBko presidentea ere bertan izatea espero da, baina oraingoz ez dago baieztatuta bien arteko bilerarik egongo denik.

Europako Batzordeko buruak berretsi du EBk "aliatutzat ez ezik, laguntzat ere" hartzen duela AEB, eta ohartarazi du tentsio komertzialen gorakadak "espiral arriskutsu bat" ekar lezakeela, bi aldeak ingurune estrategikotik kanpo mantentzen saiatzen ari diren aurkariei bakarrik mesede egingo liekeena.

Hori dela eta, Europar Batasunaren erantzuna "irmoa, batua eta proportzionatua" izango dela azpimarratu du, baina egoera horri heltzeko moduan Bruselak modu "estrategikoan" jokatu behar duela zehaztu du.

Ildo horretan, Europako Batzordea Artikoaren segurtasuna indartzeko neurri-sorta batean lanean ari dela iragarri du. Horren lehen printzipioa "Groenlandiarekiko eta Danimarkako Erresumarekiko elkartasun osoa" izango da, bien subiranotasuna eta lurralde-osotasuna "ezin baitira negoziatu".

Era berean, EBk Estatu Batuekin eta gainerako kideekin segurtasun artiko zabalago batean lan egingo duela adierazi du, "interes komuneko" eremua dela uste baitu, eta arlo horretan Europak egiten duen inbertsioa handituko dela iragarri du. "Artikoaren segurtasuna modu bateratuan baino ezin da lortu", adierazi du.

Groenlandia Europar Batasuna Donald Trump Munduko albisteak

