El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado este martes asistir a la reunión de emergencia del G7 propuesta por su homólogo francés, Emmanuel Macron, alegando que el dirigente galo no estará en el Elíseo "mucho tiempo", en vistas a las elecciones de 2027.

"No, no lo haría ahora porque Emmanuel no estará allí mucho tiempo y no hay longevidad allí", ha asestado Trump tras ser preguntado en extensa rueda de prensa en la Casa Blanca por si asistiría al encuentro propuesto por Macron.

Acto seguido, el inquilino de la Casa Blanca ha descrito al presidente francés como un "amigo" y "una buena persona" que "le cae bien". "Pero no va a estar allí mucho tiempo más", ha reiterado.

Trump ha respondido de esta manera a la propuesta del mandatario francés de celebrar una cumbre del G7 este jueves en París con la participación de Rusia, en lo que sería el primer encuentro de este tipo desde el estallido de la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el mandatario ruso, Vladimir Putin.

