Trump rechaza acudir a la cumbre del G7 propuesta por Macron porque no le queda "mucho tiempo" en el Elíseo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado este martes asistir a la reunión de emergencia del G7 propuesta por su homólogo francés, Emmanuel Macron, alegando que el dirigente galo no estará en el Elíseo "mucho tiempo", en vistas a las elecciones de 2027.
"No, no lo haría ahora porque Emmanuel no estará allí mucho tiempo y no hay longevidad allí", ha asestado Trump tras ser preguntado en extensa rueda de prensa en la Casa Blanca por si asistiría al encuentro propuesto por Macron.
Acto seguido, el inquilino de la Casa Blanca ha descrito al presidente francés como un "amigo" y "una buena persona" que "le cae bien". "Pero no va a estar allí mucho tiempo más", ha reiterado.
Trump ha respondido de esta manera a la propuesta del mandatario francés de celebrar una cumbre del G7 este jueves en París con la participación de Rusia, en lo que sería el primer encuentro de este tipo desde el estallido de la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el mandatario ruso, Vladimir Putin.
Te puede interesar
Macron en Davos: "No hay que dejarse impresionar" por las amenazas de Estados Unidos
El presidente de Francia ha reconocido que la OTAN “es una instancia debilitada si no somos coherentes”.
Von der Leyen: "La respuesta de la UE sobre Groenlandia será firme, unida y proporcional"
La presidenta de la Comisión Europea ha defendido aumentar la inversión para reforzar la seguridad en el Ártico.
Donald Trump tan solo ha necesitado un año para poner patas arriba la política estadounidense y el orden mundial
Algunos expertos afirman que el gobierno personalista de Donald Trump ha hecho temblar los pilares de la democracia estadounidense. Juanma Benítez, profesor de la Universidad de Columbia, y el exasesor de Barack Obama, Brett Bruen, han valorado para EITB este año de mandato de Donald Trump.
Aranceles e intervencionismo, las claves de la política exterior de Trump
El primer año de gobierno de Trump durante su segundo mandato ha estado marcado por el proteccionismo económico y sus guerras comerciales con otras potencias. Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, repasa las claves de la política exterior de Donald Trump, cuando se cumple un año de su llegada a la Casa Blanca.
Trump impulsa su ofensiva sobre Groenlandia con imágenes de IA antes de llegar a Davos
“Va a ser un Davos muy interesante”, ha adelantado el presidente, en una cumbre marcada por la expectación ante sus palabras y gestos.
Redadas, deportaciones en masa, inflación, desempleo... así ha cambiado Trump EE.UU. en un año
La sociedad estadounidense ya estaba polarizada hace un año, pero esa grieta se ha abierto aún más durante estos últimos 12 meses. Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, repasa las claves de la política doméstica de EE.UU. tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Israel comienza a destruir el complejo de la UNRWA en Jerusalén Este
El Ministerio de Exteriores israelí justifica el asalto y afirma que "el Estado de Israel es propietario del complejo de la UNRWA de Jerusalén, donde opera actualmente la Autoridad de Tierras de Israel". El portavoz de Unrwa, Jonathan Fowler, ha recalcado que se trata de "una sede de las Naciones Unidas".
Un nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania deja a parte de Kiev sin luz, agua y calefacción a -12 grados
El de esta madrugada es el tercer gran ataque ruso contra infraestructura energética de Kiev desde el 9 de enero, cuando otro bombardeo con misiles y drones dejó sin luz y calefacción durante casi tres días a buena parte de la ciudad cuando comenzaba la ola de frío que continúa hasta hoy.
Amnistía Internacional alerta sobre la "erosión" de los derechos humanos por las "prácticas autoritarias" de Trump
La ONG ha publicado un nuevo informe "Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos" en el que ha documentado más de una decena de aspectos en los que Washington "está socavando los pilares de una sociedad libre". El informe incluye, entre otras cosas, ataques a la libertad de expresión y a opositores y críticos políticos, jueces o abogados.