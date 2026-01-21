ESTADOS UNIDOS
Trump rechaza acudir a la cumbre del G7 propuesta por Macron porque no le queda "mucho tiempo" en el Elíseo

El presidente estadounidense ha respondido de esta manera a la propuesta del mandatario francés de celebrar una cumbre del G7 este jueves en París con la participación de Rusia, en lo que sería el primer encuentro de este tipo desde la invasión rusa en Ucrania.
Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Trumpek uko egin dio Macronek proposatutako G7aren goi bilerari, Eliseoan "denbora gutxi" gelditzen zaiolakoan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado este martes asistir a la reunión de emergencia del G7 propuesta por su homólogo francés, Emmanuel Macron, alegando que el dirigente galo no estará en el Elíseo "mucho tiempo", en vistas a las elecciones de 2027.

"No, no lo haría ahora porque Emmanuel no estará allí mucho tiempo y no hay longevidad allí", ha asestado Trump tras ser preguntado en extensa rueda de prensa en la Casa Blanca por si asistiría al encuentro propuesto por Macron.

Acto seguido, el inquilino de la Casa Blanca ha descrito al presidente francés como un "amigo" y "una buena persona" que "le cae bien". "Pero no va a estar allí mucho tiempo más", ha reiterado.

Trump ha respondido de esta manera a la propuesta del mandatario francés de celebrar una cumbre del G7 este jueves en París con la participación de Rusia, en lo que sería el primer encuentro de este tipo desde el estallido de la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Titulares de Hoy Donald Trump Estados Unidos Emmanuel Macron Internacional

Amnistía Internacional alerta sobre la "erosión" de los derechos humanos por las "prácticas autoritarias" de Trump

La ONG ha publicado un nuevo informe "Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos" en el que ha documentado más de una decena de aspectos en los que Washington "está socavando los pilares de una sociedad libre". El informe incluye, entre otras cosas, ataques a la libertad de expresión y a opositores y críticos políticos, jueces o abogados.
