AMERIKETAKO ESTATU BATUAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Trumpek ez du Macronen proposamena onartu eta ez du G7aren goi bileran parte hartuko

AEBko presidenteak hori erantzun dio G7aren ezohiko goi bileran parte hartzeko Frantziako estatuburuak egindako proposamenari. Trumpek ez du onartu, Parisen, Errusiaren parte-hartzearekin, egingo den bilerara joatea, uste baitu Macroni "gutxi" geratzen zaiola Eliseoan. 

Donald Trump
Donald Trump AEBko presidentea. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak uko egin dio Emmanuel Macronek ostegun honetan, Parisen, egin asmo duen G7aren goi bilerara joateari, Frantziako estatuburuari Eliseoan "denbora gutxi" geratzen zaiola argudiatuta. 

"Ez, ez nuke orain egingo, Emmanuel ez delako han luzaroan egongo", esan du Trumpek aipaturiko bilerara joango ote den galdetu diotenean.

Jarraian, Etxe Zuriko maizterrak Macron "laguna" duela azpimarratu du, eta "pertsona ona" dela ere esan du. 

Errusiaren parte-hartzearekin, ostegun honetan, Parisen, G7aren goi bilera egitea proposatu du Macronek. Trumpen erantzunaren ostean, ikusteko dago zer gertatuko den.

Eguneko Titularrak Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Emmanuel Macron Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X