Donald Trump dice que reunión con Zelenski ha sido "buena"

Donald Trump. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Zelenskirekin bilera "ona" izan dela esan du Donald Trumpek

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en el país europeo ha sido "buena" y ha reiterado que ambas partes quieren alcanzar la paz.

