Donald Trump dice que reunión con Zelenski ha sido "buena"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en el país europeo ha sido "buena" y ha reiterado que ambas partes quieren alcanzar la paz.
Trump acusa a España de ser un "aprovechado" por no aumentar su gasto de defensa al 5 %
"Tengo compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5 % (del PIB), de todos salvo de España... No sé lo que pasa con España", señaló durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve.
Trump firma el acta de constitución de la Junta de Paz que promueve
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presidido en el auditorio principal del Foro de Davos (Suiza) la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que ha promovido, inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.
Los cuatro pilares del preacuerdo que debe poner fin a la crisis sobre Groenlandia
El preacuerdo alcanzado el miércoles entre EE.UU. y OTAN en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos sobre Groenlandia consiste en cuatro pilares, que incluye la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en la isla ártica para crear el escudo antimisiles 'Cúpula Dorada' y el control estadounidense de inversiones en el territorio autónomo danés.
Rutte afirma que la soberanía danesa de Groenlandia "no" fue discutida en su encuentro con Trump en Davos
El Gobierno de Dinamarca ha "celebrado" que Trump "haya descartado tomar Groenlandia por la fuerza y haya suspendido la guerra comercial. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, asegura que "podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía".
Los líderes de los 27 se reúnen hoy para buscar una respuesta común aunque Trump haya retirado sus amenazas
Valoran reabrir la guerra comercial con Washington o activar el mecanismo anticoerción ante la "coerción" de Trump. El miércoles, sin embargo, el presidente estadounidense anunció que retiraba su amenaza de imponer nuevos aranceles a Europa.
El Parlamento Europeo lleva el acuerdo UE-Mercosur a la justicia. ¿Ahora qué?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puede tardar en pronunciarse entre 18 y 24 meses.
Trump anuncia un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y retira la amenaza de aranceles
En su discurso en el Foro Económico Mundial, el presidente de EE. UU. ha afirmado que no quiere emplear la fuerza para hacerse con Groenlandia, pero ha insistido en querer comprarla.
Las elecciones de mitad de mandato de EE.UU., la próxima ''patata caliente'' de Trump
Las elecciones mid term, o de medio mandato, son votaciones que se realizan el martes siguiente al primer lunes de noviembre en años en los que no hay elección presidencial. Se eligen todos los miembros de la Cámara de Representantes (se renueva cada dos años completamente) y una tercera parte del Senado (se eligen por periodos de seis años). Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, analiza todas las claves de estos comicios.
El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea
El Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor de remitir el polémico acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Sudamérica al máximo tribunal del bloque, una medida que podría retrasar el acuerdo dos años y potencialmente anularlo.