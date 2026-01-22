Gerra Ukrainan
Trumpek esan du Zelenskirekin izan duen bilera "ona" izan dela

Donald Trump. Argazkia: EFE.

Donald Trump AEBko presidenteak Volodimir Zelenski Ukrainako buruzagiarekin Davosen egindako bilera amaitutakoan adierazi duenez, Ukrainako gerraren amaiera aztertzeko bilera "ona" izan da, eta bi aldeek bakea lortu nahi dutela esan du.

