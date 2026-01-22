Rutte afirma que la soberanía danesa de Groenlandia "no" fue discutida en su encuentro con Trump en Davos
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que la soberanía danesa de Groenlandia "no fue abordada" durante su encuentro de este miércoles en Davos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha anunciado haber establecido el "marco para un futuro acuerdo" respecto a la pretendida isla.
"Ese tema no se planteó en mis conversaciones con el presidente", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, al ser preguntado sobre si Groenlandia permanecería bajo soberanía de Dinamarca en virtud del futuro acuerdo.
Rutte ha declarado que el inquilino de la Casa Blanca está en cambio "muy centrado en lo que debemos hacer para asegurarnos de proteger esa enorme región del Ártico, donde se están produciendo cambios actualmente y donde China y Rusia son cada vez más activos".
Estas declaraciones llegan horas después del anuncio de Trump en redes sociales en el que ha asegurado que, en base a este "entendimiento", no impondrá los aranceles anunciados para varios países europeos y cuya entrada en vigor estaba prevista el 1 de febrero. También ha indicado que "se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia".
Dinamarca y Groenlandia marcan límites
El Gobierno de Dinamarca ha "celebrado" que Trump "haya descartado tomar Groenlandia por la fuerza y haya suspendido la guerra comercial". "El día termina mejor que comenzó", ha manifestado el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha señalado este jueves que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según le ha informado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
"La OTAN conoce absolutamente la posición del Reino de Dinamarca. Podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía. Me han informado de que tampoco ha sido el caso. Por supuesto, sólo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones en cuestiones que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", ha declarado Frederiksen en un comunicado.
La diputada por Groenlandia Aaja Chemnitz Larsen, una de las dos representantes del territorio semiautónomo en el Parlamento danés, ha tachado lo difundido este miércoles por el magnate neoyorkino como "una auténtica locura". En una publicación en Facebook, ha asegurado que "la OTAN no tiene, en absoluto, un mandato único para negociar nada sin nosotros, Groenlandia" y ha tildado de "completamente impensable" que la Alianza Atlántica "tenga algo que decir sobre nuestro país y nuestros minerales".
"Nada sobre nosotros sin nosotros. Nada se puede negociar, ya que estamos demasiado distanciados. En definitiva, nada", ha sentenciado antes de asegurar que "políticamente, estamos haciendo todo lo posible y contamos con un diálogo estrecho y un gran apoyo" ante la "confusión total" que ha atribuido a la Administración Trump, que "está ignorando todo lo bueno que hemos conocido: la democracia, el diálogo y el respeto".
