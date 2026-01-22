Rutteren esanetan, Groenlandiako subiranotasuna "ez zen eztabaidatu" Trumpekin Davosen izandako bileran
Danimarkako Gobernuak "txalotu" egin du Trumpek "Groenlandia indarrez hartzea baztertu eta gerra komertziala bertan behera utzi izana". Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroaren esanetan, "gai politiko guztien inguruan negozia dezakegu: segurtasuna, inbertsioak, ekonomia. Baina ezin dugu gure subiranotasunaren inguruan negoziatu".
Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak ziurtatu duenez, Groenlandiaren subiranotasun daniarra "ez zen jorratu" asteazken honetan Davosen Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearekin izan zuen bileran.
"Gai hori ez zen planteatu presidentearekin izan nituen elkarrizketetan", adierazi du Fox News telebista kate estatubatuarrari eskainitako elkarrizketa batean, Trumpek iragarritako akordioaren baitan, Groenlandia Danimarkaren subiranotasunaren menpe egongo ote zen galdetu diotenean.
Ruttek adierazi duenez, Etxe Zuriko maizterra, "oso zentratuta dago Artikoko eskualde erraldoi hori babesteko egin behar dugunarekin, izan ere, aldaketak ari dira gertatzen han eta Txina eta Errusia gero eta aktiboagoak dira han".
Trumpek sare sozialetan muga-zergen mehatxua erretiratu ostean iritsi ziren adierazpen horiek. AEBko presidenteak iragarri zuenez, "elkar ulertze" horren ondorioz, otsailaren 1ean indarrean sartzekoak ziren muga-zergarik ez die ezarriko azkenean Europako zenbait herrialderi. "Urrezko Kupulaz eta Groenlandiaz ere" hitz egiten ari direla azaldu zuen Trumpek.
Danimarkak eta Groenlandiak marrak ezarri dituzte
Danimarkako Gobernuak "txalotu" egin du Trumpek "Groenlandia indarrez hartzea baztertu izana eta gerra komertziala bertan behera utzi izana". "Eguna hasi baino hobeto amaitzen da", adierazi du bart Lars Lokke Rasmussen Danimarkako Atzerri ministroak.
Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroak ostegun honetan adierazi duenez, AEB NATOrekin lantzen ari den Groenlandiaren inguruko akordioak ez du Danimarkaren subiranotasuna eztabaidatzen, Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak jakinarazi dionez.
"NATOk garbi dauka Danimarkako Erresumaren jarrera zein den. Arlo politikoan edozer negozia dezakegu: segurtasuna, inbertsioak, ekonomia. Baina ezin dugu negoziatu gure subiranotasuna. Jakinarazi didate ez dela halakorik izan. Danimarkak eta Groenlandiak bakarrik har ditzakete Danimarkaren eta Groenlandiaren gaineko kontuez", adierazi du Frederiksenek ohar batean.
Aaja Chemnitz Larsen Groenlandiako diputatuak, Danimarkako Parlamentuan lurralde erdiautonomoaren bi ordezkarietako batek, New Yorkeko handikiak asteazken honetan zabaldutakoa "benetako erokeriatzat" jo du. Facebooken argitaratutako argitalpen batean azaldu duenez, "NATOk ez du, inolaz ere, eskumenik gu gabe, Groenlandia gabe, ezer negoziatzeko", eta "erabat pentsaezina" da Aliantza Atlantikoak "gure herrialdeari eta mineralei buruz zer esanik izatea".
"Ezer ez guri buruz gu gabe. Ez dago ezer negoziatzerik, urrunegi baikaude. Beraz, ezer ez", esan du. Ziurtatu duenez" politikoki ahal dugun guztia egiten ari gara eta elkarrizketa estuak eta babes handia dugu", Trumpen Administrazioari egotzi dion "erabateko nahasmenaren" aurrean, "zeina ezagutu dugun gauza on guztiak alde batera uzten ari baiten: demokrazia, elkarrizketa eta errespetua".
