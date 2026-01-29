IRÁN
La Guardia Revolucionaria de Irán anuncia ejercicios con fuego real en el estrecho de Ormuz

Este mismo jueves, el Kremlin ha advertido de que el empleo de la fuerza contra Irán solo traerá caos y desestabilización a toda la región, sin mencionar directamente las amenazas de Estados Unidos a la República Islámica.
(Foto de ARCHIVO) January 24, 2025, Shiraz, Fars, Iran: Members of the Basij paramilitary force, operating under the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), participate in a military rally. Established on December 26, 1979, by Ayatollah Ruhollah Khomeini, the Basij Resistance Force, commonly referred to as the Basij, plays a crucial role in Iran's history. As per Article 13 of the IRGC Employment Regulations, a Basiji is a volunteer who joins the IRGC's extensive 20-million-strong force. The Basij was particularly influential during the Iran-Iraq War and remains a significant paramilitary entity within the IRGC today. Europa Press/Contacto/Sepahnews 24/1/2025
La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC). Foto de archivo: Europa Press
Agencias | EITB

Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) realizarán ejercicios con fuego real la próxima semana en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que circula el 20 % del petróleo y el gas natural del mundo, según ha informado este jueves el canal Press TV.

El anuncio de ese ejercicio militar en el estrecho situado al sur de Irán y que conecta el Golfo de Omán con el Golfo Pérsico llega en plena tensión entre Washington y Teherán tras el envío de una flota a Oriente Medio por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y las amenazas de intervenir militarmente en el país persa si no se presta a negociar.

El líder republicano ordenó el envío de esa flota tras las protestas que han sacudido Irán desde finales de diciembre de 2025 y que fueron sofocadas violentamente por la República Islámica, mientras que Teherán acusa a EE. UU. e Israel de instigar esas manifestaciones, que han provocado más de 3100 muertes.

Este mismo jueves, el Kremlin ha advertido de que el empleo de la fuerza contra Irán solo traerá caos y desestabilización a toda la región, sin mencionar directamente las amenazas de Estados Unidos a la República Islámica.

Además, la Guardia Revolucionaria iraní ha estado en el punto de mira de la Unión Europea, ya que ha alcanzado un acuerdo político informal para incluirla en la lista de organizaciones terroristas de la UE por la represión en el país.

Tras ese acuerdo informal en Bruselas, del que ha informado la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, la UE deberá aprobar su inclusión formalmente, una decisión que requiere la unanimidad de sus miembros

