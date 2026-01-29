EUROPA
La UE acuerda nuevas sanciones contra Irán por represión en el país

Los ministros de Exteriores de los Veintisiete les han dificultado el acceso a componentes para drones y misiles, al tiempo que han acordado por unanimidad designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista. Además, han aprobado nuevas sanciones contra rusos, en relación con la guerra en Ucrania.

(Foto de ARCHIVO) Banderas de la Unión Europea (UE) frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica (archivo) Europa Press/Contacto/James Arthur Gekiere 18/4/2023
Varias banderas de la Unión Europea ondean en Bruselas. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Iranen aurkako zigor gehiago adostu ditu EBk, errepresioa leporatuta
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Consejo de la Unión Europea (UE) ha sancionado este jueves al ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Eskandar Momeni, y al fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, al considerarlos responsables de la represión de las protestas ciudadanas en el país.

Ambos han sido sancionados, entre las 15 personas y 6 entidades de Irán que la UE considera responsables de graves violaciones de los derechos humanos en el país, tras la violenta represión de las protestas pacíficas en las últimas semanas. Reprochan emplear la violencia, realizar detenciones arbitrarias y ejercer tácticas de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.

Los países europeos también han aprobado medidas para dificultar a Teherán el acceso a componentes para la producción de drones y misiles, alegando que servirá para "limitar aún más la capacidad de Irán" para "alimentar la continua agresión de Rusia contra Ucrania".

En este contexto, Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, ha anunciado que los ministros de Exteriores de los Veintisiete han acordado por unanimidad designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista: "La represión no puede quedar sin respuesta. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de tomar la medida decisiva de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.

Asimismo, la UE ha aprobado nuevas sanciones contra rusos en relación con la guerra en Ucrania. En paralelo, la Comisión Europea está preparando un "ambicioso" vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa.

Europa Unión Europea Irán Rusia Guerra en Ucrania Internacional

