Iranen aurkako zigor gehiago adostu ditu EBk, errepresioa leporatuta
Drone eta misiletarako materialak eskuratzea zailtzea dute helburu, eta, aldi berean, aho batez erabaki dute Guardia Iraultzaile Islamikoa erakunde terrorista izendatzea. Gainera, errusiarren aurkako zigor berriak onartu dituzte, Ukrainako gerrarekin lotuta.
Europar Batasuneko (EB) Kontseiluak zigor berriak ezarri ditu gaur, osteguna, Iranen aurka, azken asteotan herrialdean izandako protesten harira. Zehazki, Eskandar Momeni Barne ministro eta Irango Segurtasun Nazionalerako Kontseiluko burua eta Mohammad Movahedi-Azad fiskal nagusia jo dituzte protesten errepresioaren erantzuletzat.
Guztira, Europar Batasunak 15 pertsona eta 6 erakunde zigortu ditu, giza eskubideen urraketa larrien erantzuletzat jo ondoren, Iranen azken asteetan izandako protesta baketsuen errepresio bortitzaren harira.
Neurri horiek, drone eta misiletarako materialak eskuratzea zailtzea dute helburu, "Iranen gaitasuna are gehiago mugatzeko". Gainera, 2022ko otsailean Errusiak Ukrainaren aurkako inbasioa hasi zuenetik, Iranek laguntza diplomatikoa eta militarra eman dio Errusiari.
Testuinguru horretan, Kaja Kallasek, Europar Batasuneko Atzerri Politikarako goi ordezkariak, iragarri du EBko Atzerri ministroek aho batez erabaki dutela Guardia Iraultzaile Islamikoa erakunde terrorista izendatzea: "Errepresioa ezin da erantzunik gabe geratu. EBko Kanpo Arazoetako ministroek Irango Guardia Iraultzailea erakunde terrorista izendatzeko neurri erabakigarria hartu berri dute".
Era berean, EBk errusiarren aurkako zigor berriak onartu ditu, Ukrainako gerrarekin lotuta. Bitartean, Europa Batzordea hogeigarren zigor-sorta prestatzen ari da Errusiaren aurka, Ukrainiaren aurkako inbasioa hasi zenetik lau urte bete direnean.
