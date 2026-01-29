EUROPA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iranen aurkako zigor gehiago adostu ditu EBk, errepresioa leporatuta

Drone eta misiletarako materialak eskuratzea zailtzea dute helburu, eta, aldi berean, aho batez erabaki dute Guardia Iraultzaile Islamikoa erakunde terrorista izendatzea. Gainera, errusiarren aurkako zigor berriak onartu dituzte, Ukrainako gerrarekin lotuta.

(Foto de ARCHIVO) Banderas de la Unión Europea (UE) frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica (archivo) Europa Press/Contacto/James Arthur Gekiere 18/4/2023

Europar Batasuneko bandera batzuk, Bruselan. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasuneko (EB) Kontseiluak zigor berriak ezarri ditu gaur, osteguna, Iranen aurka, azken asteotan herrialdean izandako protesten harira. Zehazki, Eskandar Momeni Barne ministro eta Irango Segurtasun Nazionalerako Kontseiluko burua eta Mohammad Movahedi-Azad fiskal nagusia jo dituzte protesten errepresioaren erantzuletzat.

Guztira, Europar Batasunak 15 pertsona eta 6 erakunde zigortu ditu, giza eskubideen urraketa larrien erantzuletzat jo ondoren, Iranen azken asteetan izandako protesta baketsuen errepresio bortitzaren harira.

Neurri horiek, drone eta misiletarako materialak eskuratzea zailtzea dute helburu, "Iranen gaitasuna are gehiago mugatzeko". Gainera, 2022ko otsailean Errusiak Ukrainaren aurkako inbasioa hasi zuenetik, Iranek laguntza diplomatikoa eta militarra eman dio Errusiari.

Testuinguru horretan, Kaja Kallasek, Europar Batasuneko Atzerri Politikarako goi ordezkariak, iragarri du EBko Atzerri ministroek aho batez erabaki dutela Guardia Iraultzaile Islamikoa erakunde terrorista izendatzea: "Errepresioa ezin da erantzunik gabe geratu. EBko Kanpo Arazoetako ministroek Irango Guardia Iraultzailea erakunde terrorista izendatzeko neurri erabakigarria hartu berri dute".

Era berean, EBk errusiarren aurkako zigor berriak onartu ditu, Ukrainako gerrarekin lotuta. Bitartean, Europa Batzordea hogeigarren zigor-sorta prestatzen ari da Errusiaren aurka, Ukrainiaren aurkako inbasioa hasi zenetik lau urte bete direnean.

Europa Europar Batasuna Iran Errusia Ukrainako gerra Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X