Un dron ruso mata a 15 mineros en un ataque en el centro de Ucrania
Al menos 15 mineros han muerto y siete han resultado heridos en un ataque ruso contra el distrito de Pavlograd, en la región central ucraniana de Dnipropetrovsk, según han condirmado este domingo las autoridades regionales.
El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha afirmado en Telegram que un dron ha impactado al lado de un autobús de empresa.
Por su parte, la empresa energética DTEK ha asegurado que las víctimas eran mineros que tras terminar su turno eran transportados de vuelta a casa en un autocar de su compañía.
"Por el momento, se sabe de 15 mineros que han muerto. Según informaciones preliminares, siete mineros han sido también heridos", ha agregado la empresa en Telegram, donde ha condenado el "ataque terrorista a gran escala" cometido por Rusia.
La noticia se produce en medio de la tregua parcial contra objetivos del sistema energético debido al frío extremo que fue acordada con mediación de Estados Unidos entre Rusia y Ucrania y que según el Kremlin debería durar al menos hasta este domingo.
