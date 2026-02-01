Drone errusiar batek 15 meatzari hil ditu Ukraina erdialdean
Energia sistemak helburu dituzten erasoak denbora baterako etenda egon beharko lirateke, AEBk, Errusiak eta Ukrainak adostutakoa betez gero. Muturreko hotza tarteko, ituna egin zuten hiru herrialde horiek, eta Kremlinaren arabera, gutxienez gaur arte iraun beharko luke meniak.
Gutxienez 15 meatzari hil eta zazpi zauritu dira Errusiak Pavlograd barrutiaren —Ukrainako erdialdeko Dnipropetrovsk eskualdea— aurka egindako erasoan, bertako agintariek igande honetan jakitera eman dutenez.
Dnipropetrovskeko gobernadore Oleksandr Ganzhak Telegramen adierazi duenez, dron batek enpresa autobus baten ondoan jo du.
Bestalde, DTEK energia enpresak ziurtatu du biktimak meatzariak zirela, eta, txanda amaitu ondoren, etxera bidean zirela, autobusean.
"Oraingoz, 15 meatzari hil dira. Aurretiko informazioen arabera, zazpi meatzari ere zauritu dira ", gaineratu du enpresak Telegramen, eta Errusiak egindako "eraso terrorista" gaitzetsi du.
