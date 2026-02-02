El cruce de Ráfah entre la Franja de Gaza y Egipto está abierto este lunes en ambas direcciones para el movimiento de personas residentes, según ha confirmado un responsable de seguridad israelí, aunque por el momento solo ha entrado un grupo de palestinos a Gaza y no consta que haya salido nadie.

Según dicha fuente, la apertura se ha producido tras la llegada de los equipos de la Misiones de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM), que tienen la función de supervisar las operaciones fronterizas de Ráfah.

Este lunes por la mañana, un primer grupo de palestinos ha cruzado de Egipto hacia Gaza por el paso tras la reapertura de este cruce vital que llevaba casi dos años cerrado y cuya puesta en marcha era parte central del plan de paz de Donald Trump para Gaza, según informaron medios egipcios.

Fuentes de seguridad egipcias han informado a EFE esta semana de que el paso tendrá capacidad para procesar unas 200 personas al día: 150 que saldrán del enclave frente a 50 que accederán al territorio palestino.

En total, según las fuentes, hoy, lunes, hay unas 50 personas con la entrada prevista a Gaza.

Según han indicado, sólo los residentes "aprobados" previamente por Egipto e Israel podrán entrar a la Franja, para luego ser "transportados en autobús a un puesto de control israelí para controles de identidad".

Serán esas autoridades militares israelíes las que en último término decidan si dejan entrar a los palestinos a su territorio.

Asimismo, se espera para el día de hoy que cruce de Gaza a Egipto el primer grupo de enfermos y acompañantes, después de que el cruce reabriera ayer como "fase piloto".

De hecho, más de sesenta ambulancias esperan en la puerta del cruce para transportar a los heridos a los diferentes hospitales egipcios del norte de la península del Sinaí.

Israel cerró el cruce de Ráfah el 7 de mayo de 2024, bloqueando el acceso de ayuda a través de este paso, el enlace vital de Gaza con el resto del mundo.