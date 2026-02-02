Rafahko pasabidea ireki dute, ia bi urtez itxita egon ondoren
Egiptoko segurtasun iturriek jakitera eman dutenez, egunean 150 pertsona atera ahalko dira Gazako Zerrendatik, eta 50 sartu.
Gazako Zerrenda eta Egipto arteko Rafahko pasabidea gaur ireki dute bi noranzkoetan, Israelgo segurtasun arduradun batek baieztatu duenez. Irekiera mugatua da, printzipioz, soilik pertsonak igaroko direlako. Oraingoz, palestinar talde bat sartu da Gazan, baina ez dago argi inor atera denik.
Aipaturiko iturriaren arabera, Europar Batasuneko EUBAM mugetako laguntzarako kideak Rafahra iritsi ostean zabaldu dute. Hasiera batean, mugako operazioak ikuskatzeko eginkizuna izango dute.
Astelehen goizean, palestinar talde bat sartu da Egiptoko aldetik Gazara Rafahko pasabidetik.
Egiptoko segurtasun iturriek EFE albiste agentziari jakinarazi diotenez, egunean 150 pertsona atera ahal izango dira Gazako Zerrendatik, eta 50 sartu.
Gaur, esaterako, 50 pertsona dira Gazan sartzekoak.
Egiptok eta Israelek aldez aurretik "baimendutako" egoiliarrak sartu ahalko dira Gazako Zerrendan, eta behin barruan daudela autobusez eramango dituzte Israelen kontrol postu batera identitate kontrolak egiteko.
Beraz, Israelgo agintari militar horiek izango dute palestinarrak bere lurraldera itzuli ala ez erabakitzeko azken hitza.
Halaber, 60 anbulantzia baino gehiago prest daude Gazako zaurituak Egipto iparraldeko ospitaleetara eramateko.
Rafahko pasabidea itxita dago 2024. urteko maiatzaren 7tik, Israelek haren kontrola hartu zuenetik.
