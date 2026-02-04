Reunión en la Casa Blanca
Trump y Petro entierran el hacha de guerra tras un año de insultos

AME1532. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 03/02/2026.- Fotografía publicada en la red social X en la cuenta @infopresidencia que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión este martes, en la Casa Blanca, en Washington (Estados Unidos). La reunión entre Trump y su homólogo Petro, se está desarrollando a puerta cerrada y sin acceso a la prensa. EFE/ @infopresidencia /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Euskaraz irakurri: Trumpek eta Petrok bakeak egin dituzte, urtebetez irainka aritu ostean

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, enterraron este martes el hacha de guerra con una reunión de tono amable en la Casa Blanca, tras un año marcado por desencuentros e insultos cruzados.

