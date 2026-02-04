Trump y Petro entierran el hacha de guerra tras un año de insultos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, enterraron este martes el hacha de guerra con una reunión de tono amable en la Casa Blanca, tras un año marcado por desencuentros e insultos cruzados.
Petro y Trump se reúnen hoy en la Casa Blanca, tras meses de tensiones
El presidente de Colombia llevará este martes a su reunión con el presidente estadounidense una cesta típica con café y chocolates como muestra de los resultados de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, una de las banderas de su Gobierno. Trump augura una reunión "buena" con Petro alegando que este se volvió "muy amable" tras la captura de Maduro.
