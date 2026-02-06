China dice que no participará en negociaciones nucleares, tras la expiración del tratado START III

Tras la expiración anoche del conocido como START III, China ha declarado este viernes, en la Conferencia de Desarme de la ONU, que no participará por el momento en negociaciones nucleares, en respuesta a la voluntad de Estados Unidos de que se incorpore a negociaciones para un nuevo tratado de control de armamento nuclear.

"Las capacidades nucleares de China de ninguna manera se encuentran al nivel de Estados Unidos o Rusia. Por tanto, China no va a participar en negociaciones de desarme nuclear en este momento", ha sostenido el embajador adjunto de China ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Jian Shen.

Exigencia a Estados Unidos

Desde el punto de vista de su gobierno, los Estados poseedores de los mayores arsenales nucleares deben “asumir sus responsabilidades en cuanto al desarme nuclear”, asumiendo reducciones importantes de sus arsenales de una forma que pueda ser verificada y legalmente obligatoria.

Asimismo, China ha lamentado el vencimiento del tratado START III, que desde su prisma fue "vital" para mantener la estabilidad nuclear mundial.

"Sabemos que Rusia ha propuesta que Rusia y Estados Unidos sigan cumpliendo los límites centrales del tratado, y pedimos a Estados Unidos que responda positivamente, que lo haga de forma responsable y que reanude pronto el diálogo de seguridad estratégica con Rusia", indicó.

Las acusaciones de EE.UU.

En respuesta a las acusaciones de Estados Unidos señalando que China ha aumentado fuertemente su capacidad nuclear intentando ocultar esto del resto del mundo, Shen ha dicho que se trataba de "una narrativa falsa".

“EE.UU. es culpable de que se haya agravado la carrera armamentística. Ha invertido miles de millones de dólares para desarrollar nuevas armas nucleares", ha señalado.