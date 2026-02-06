Txinak adierazi du ez duela negoziazio nuklearretan parte hartuko, START III ituna iraungi ostean
Asiako erraldoiak dio bere gaitasun nuklearrak ez daudela Estatu Batuen edo Errusiaren parean. Etxe Zuriak salatu du Txinak nabarmen handitu duela bere ahalmen nuklearra.
START III ituna azken orduetan iraungi ostean, Txinak adierazi du ez duela oraingoz negoziazio nuklearretan parte hartuko. Nazio Batuen Erakundearen (NBE) Armagabetze Konferentzian agertu du bere posizioa, AEBk armamentu nuklearra kontrolatzeko itun berri baterako negoziazioetan parte hartzeko duen borondateari erantzunez.
"Txinaren gaitasun nuklearrak ez daude inola ere Estatu Batuen edo Errusiaren parean. Beraz, Txinak ez du armagabetze nuklearreko negoziazioetan parte hartuko une honetan", esan du Jian Shen Txinako enbaxadore ondokoak, NBEren Genevako Europako egoitzan
Estatu Batuen eskaerak
Txinako gobernuaren ikuspuntutik, armategi nuklear handienak dituzten estatuek "beren gain hartu behar dituzte armagabetze nuklearrari dagokionez dituzten erantzukizunak", beren ardura izanik armategien murrizketa esanguratsuak egitea. Adierazi dutenez, derrigorrez eta baieztatua izango den era batean ekin beharko liokete prozesu honi.
Era berean, START III ituna bertan behera geratu izana deitoratu du Txinak, izan ere, munduko egonkortasun nuklearrari eusteko garrantzi handikoa izan zen haien aburuz.
"Badakigu Errusiak proposatu duela Errusiak eta Estatu Batuek itunaren muga nagusiak betetzen jarraitzea, eta Estatu Batuei eskatzen diegu erantzun positiboa eman dezala, eta laster berrekin diezaiotela segurtasun estrategikoko elkarrizketari Errusiarekin”, adierazi du.
AEBen akusazioak
Era berean, AEBek salatu dute Txinak asko handitu duela bere ahalmen nuklearra, munduko gainerakoei ezkutatuz, eta Shenek erantzun du “narratiba faltsua” dela.
"AEBak errudunak dira armamentu-karrera larriagotu delako. Milaka milioi dolar inbertitu ditu arma nuklear berriak garatzeko", esan du.
Zure interesekoa izan daiteke
Preso politikoentzako amnistia legea onartzeko lehen pausoa eman du Venezuelako Parlamentuak
Delcy Rodriguez presidente arduradunak bultzatutako eta ostegunean lehen bozketan onartutako proiektuak 1999tik (chavismoa boterera iritsi zenetik) gaur egunera arte atxilotutako preso politikoak hartzen ditu barne, eta kanpoan uzten ditu giza eskubideen urraketa larriengatik auzipetuak edo zigortuak. Kontsulta prozesua zabalduko da orain, eta bigarren eztabaida batean onartu beharko da gero.
Arma nuklearren START III tratatua iraungi den egunean, eustearen aldeko jarrera agertu dute Errusiak eta AEBk
START III itunak arma nuklear estrategikoen kopurua mugatzen zuen, gehienez 1.550 buru nuklearretara eta 700 sistema balistikotara, bi potentzietako bakoitzerako, izan lurrean, itsasoan edo airean. Start III 2010eko apirilaren 8an sinatu zuten, Pragan, Dmitri Medvedev Errusiako eta Barack Obama AEBetako orduko presidenteek, eta 2021eko otsailean berritu zuten beste bost urterako eta gaur iraungi da.
Trumpek ez du bere ondorengoaz hitz egin nahi izan, eta nabarmendu du Vance eta Rubio "zoragarriak" direla
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Etxe Zurian bere ordezkoari buruz ez du iritzirik eman nahi izan, eta JD Vancen eta Marco Rubioren lana goraipatu ditu.
AEBk eta Ukrainak produktibotzat jo dituzte Errusiarekin izan dituzten negoziazioak
Ukraina eta Errusiako ordezkariak Arabiar Emirerri Batuetako hiriburuan bildu dira, Estatu Batuetako ordezkariekin batera, gerrari amaiera ematea duen bigarren bilera sorta batean. Elkarrizketek ostegunean jarraituko dute.
21 palestinar hil ditu Israelek Gazan, tartean sei haur, gauez egindako erasoetan
Erasoen biktimetako bat Hussein Hassan Hussein Al Samiri da, Palestinako Ilargi Gorriko paramediko bat. Israelek atzo gauetik jaurtitako bonbardaketa ugarietako batetik zaurituak zeramatzala eraso diote. Su-etenaz geroztik Israelek egindako erasoen ondorioz hildako gazatarren kopurua 556ra igo da, horien artean 115 adingabe baino gehiago.
Trumpek eta Petrok bakeak egin dituzte, urtebetez irainka aritu ostean
Donald Trump AEBko presidenteak eta Gustavo Petro kolonbiar homologoak astearte honetan bakeak egin dituzte, tonu atsegineko bilera batekin, Etxe Zurian, desadostasunek eta irain gurutzatuek markatutako urte baten ondoren.
Elon Muskek eduki esplizitua sustatu zuen Grok AArekin, Xn erabiltzaileak irabazteko
Aktibo egon zen hamaika egunetan, Groken irudi sortzaileak hiru milioi irudi sexualizatu baino gehiago sortu zituen; horietatik 23.000k haurrak irudikatzen zituzten eta 1,8 milioik inguru, emakumeak. Elon Muskek xAIko langileei eskatu zien eduki esplizituarekin lan egiteko trebatzeko, sexuala barne, eta langileei ohartarazi zien "eduki sentikorra, bortitza, sexuala eta/edo beste eduki iraingarri edo asaldatzaileak" ikusteko prestatu zitezela, "estres psikologikoa" eragin ziezaiekeen eta.
Nobel Institutuak adierazi du Machadoren sariaren berri filtratu zela, baina ez du zehaztu nola
"Iragarpena egin baino ordu batzuk lehenago hainbat pertsonak dirutza jokatu zuten apustu-webguneetan, eta, hortaz, ziur esan dezakegu batzuk gai izan zirela iazko erabakiari buruzko informazioa legez kanpo eskuratzeko", adierazi du Institutuak ohar batean.
X sare sozialak Frantzian dituen lokalak miatu dituzte eta Elon Musk deitu dute galdeketa egiteko
Frantziako Fiskaltza X sare soziala (lehen, Twitter) ikertzen ari da, bere bulegoetan egindako miaketa baten ondoren, eta enpresaren jabea deklaratzera deitu du, duela urtebete irekitako ikerketaren ondorioz.