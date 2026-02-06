Lehia nuklearra

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Txinak adierazi du ez duela negoziazio nuklearretan parte hartuko, START III ituna iraungi ostean

Asiako erraldoiak dio bere gaitasun nuklearrak ez daudela Estatu Batuen edo Errusiaren parean. Etxe Zuriak salatu du Txinak nabarmen handitu duela bere ahalmen nuklearra.

(Foto de ARCHIVO) UNITED NATIONS, Dec. 30, 2025 -- UN Security Council holds an emergency meeting at the UN headquarters in New York, on Dec. 29, 2025. China firmly opposes Israel's recognition of Somaliland, a breakaway region of Somalia, as a sovereign state, said Sun Lei, China's deputy permanent representative to the United Nations, on Monday. Europa Press/Contacto/Zhang Fengguo 29/12/2025

NBEko Segurtasun Batzordearen irudia. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

START III ituna azken orduetan iraungi ostean, Txinak adierazi du ez duela oraingoz negoziazio nuklearretan parte hartuko. Nazio Batuen Erakundearen (NBE) Armagabetze Konferentzian agertu du bere posizioa, AEBk armamentu nuklearra kontrolatzeko itun berri baterako negoziazioetan parte hartzeko duen borondateari erantzunez.

"Txinaren gaitasun nuklearrak ez daude inola ere Estatu Batuen edo Errusiaren parean. Beraz, Txinak ez du armagabetze nuklearreko negoziazioetan parte hartuko une honetan", esan du Jian Shen Txinako enbaxadore ondokoak, NBEren Genevako Europako egoitzan 

Estatu Batuen eskaerak

Txinako gobernuaren ikuspuntutik, armategi nuklear handienak dituzten estatuek "beren gain hartu behar dituzte armagabetze nuklearrari dagokionez dituzten erantzukizunak", beren ardura izanik armategien murrizketa esanguratsuak egitea. Adierazi dutenez, derrigorrez eta baieztatua izango den era batean ekin beharko liokete prozesu honi.

Era berean, START III ituna bertan behera geratu izana deitoratu du Txinak, izan ere, munduko egonkortasun nuklearrari eusteko garrantzi handikoa izan zen haien aburuz.

"Badakigu Errusiak proposatu duela Errusiak eta Estatu Batuek itunaren muga nagusiak betetzen jarraitzea, eta Estatu Batuei eskatzen diegu erantzun positiboa eman dezala,  eta laster berrekin diezaiotela segurtasun estrategikoko elkarrizketari Errusiarekin”, adierazi du.

AEBen akusazioak

Era berean, AEBek salatu dute Txinak asko handitu duela bere ahalmen nuklearra, munduko gainerakoei ezkutatuz, eta Shenek erantzun du “narratiba faltsua” dela.

"AEBak errudunak dira armamentu-karrera larriagotu delako. Milaka milioi dolar inbertitu ditu arma nuklear berriak garatzeko", esan du.

Errusiak eta AEBk eustearen alde egin dute arma nuklearrei buruzko START III ituna amaitu den egunean
Asia Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

venezuela-asanblea-amnistia-efe.jpg
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Preso politikoentzako amnistia legea onartzeko lehen pausoa eman du Venezuelako Parlamentuak

Delcy Rodriguez presidente arduradunak bultzatutako eta ostegunean lehen bozketan onartutako proiektuak 1999tik (chavismoa boterera iritsi zenetik) gaur egunera arte atxilotutako preso politikoak hartzen ditu barne, eta kanpoan uzten ditu giza eskubideen urraketa larriengatik auzipetuak edo zigortuak. Kontsulta prozesua zabalduko da orain, eta bigarren eztabaida batean onartu beharko da gero.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arma nuklearren START III tratatua iraungi den egunean, eustearen aldeko jarrera agertu dute Errusiak eta AEBk

START III itunak arma nuklear estrategikoen kopurua mugatzen zuen, gehienez 1.550 buru nuklearretara eta 700 sistema balistikotara, bi potentzietako bakoitzerako, izan lurrean, itsasoan edo airean. Start III 2010eko apirilaren 8an sinatu zuten, Pragan, Dmitri Medvedev Errusiako eta Barack Obama AEBetako orduko presidenteek, eta 2021eko otsailean berritu zuten beste bost urterako eta gaur iraungi da.
(Foto de ARCHIVO) January 13, 2026, Bandung, West Java, Indonesia: In this photo illustration, the Grok logo is displayed on a smartphone in front the ELON MUSK photo profile. Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita 13/1/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elon Muskek eduki esplizitua sustatu zuen Grok AArekin, Xn erabiltzaileak irabazteko

Aktibo egon zen hamaika egunetan, Groken irudi sortzaileak hiru milioi irudi sexualizatu baino gehiago sortu zituen; horietatik 23.000k haurrak irudikatzen zituzten eta 1,8 milioik inguru, emakumeak. Elon Muskek xAIko langileei eskatu zien eduki esplizituarekin lan egiteko trebatzeko, sexuala barne, eta langileei ohartarazi zien "eduki sentikorra, bortitza, sexuala eta/edo beste eduki iraingarri edo asaldatzaileak" ikusteko prestatu zitezela, "estres psikologikoa" eragin ziezaiekeen eta.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X