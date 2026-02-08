Takaichi gana las elecciones en Japón y amplía su mayoría

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se ha hecho con la victoria en las elecciones generales anticipadas a la Cámara Baja del Parlamento y ha logrado ampliar con creces la estrecha mayoría de su coalición, estimó la cadena de televisión pública NHK poco después del cierre de los colegios electorales.



El Partido Liberal Democrático (PLD) de la conservadora ha logrado entre 274 y 328 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento, ha dicho NHK en base a los sondeos a pie de urna realizados durante la jornada.



Takaichi superaría así en solitario la mayoría absoluta de 233 escaños que se marcó como meta. Su aliado, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), obtendría según NHK entre 28 y 38 escaños, por lo que entre ambos superarían la marca de los 300 diputados.



El gran perjudicado de la cita electoral parece ser la nueva Alianza Reformista Centrista, unión del Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito (exsocio de coalición del PLD pero que abandonó su alianza tras la elección de Takaichi como líder). Entre ambos lograrían solo entre 27 y 91 escaños, muchos menos de los que ostentaban antes del adelanto electoral.