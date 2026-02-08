Un tribunal iraní condena a la Nobel de la Paz Mohammadi a siete años y medio de prisión
Un tribunal revolucionario ha condenado a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.
“Fue condenada a seis años de prisión por los cargos de congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística, y como pena complementaria, a dos años de prohibición de salida del país”, ha informado este domingo en X su abogado Mostafa Nili.
El abogado ha explicado que esta mañana ha recibido una llamada de la activista en su primera comunicación en 59 días detenida en la que le ha contado que ayer fue trasladada a la sala primera del Tribunal Revolucionario de Mashad (noreste) y tras la audiencia se dictó sentencia en su contra.
Ha dicho que Mohammadi le ha informado además de que hace tres días fue trasladada a un hospital por su mal estado de salud y que cuando le ha empezado a contar las circunstancias de su arresto la llamada se cortó.
Nili ha indicado que dado que se ha dictado sentencia la activista debe ser trasladada a una prisión, según la legislación iraní, y que en su opinión debe ser liberada.
