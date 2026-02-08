Irango auzitegi batek zazpi urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri dio Mohammadi Bakearen Nobel saridunari
Auzitegi batek zazpi urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri dio Narges Mohammadi Bakearen Nobel saridunari, sistemaren aurkako konspirazio eta propaganda karguak egotzita, 2021etik kartzelan dagoen ekintzailearen aurkako hamargarren epaian.
"Sei urteko kartzela-zigorra ezarri diote kongregazio eta kolusio karguengatik, urte eta erdiko kartzela-zigorra propaganda-jardueragatik, eta, zigor osagarri gisa, herrialdetik bi urtez irteteko debekua", jakinarazi du igande honetan Mostafa Nili abokatuak X sarean.
Abokatuak azaldu duenez, gaur goizean ekintzailearen lehen deia jaso du, eta atzo Maxhad hiriko auzitegiko lehen aretora eraman zutela eta han bere aurkako epaiaren berri eman ziotela esan dio.
Bestalde, Bakearen Nobel saridunaren abokatuaren hitzetan, Mohammadik jakinarazi dio duela hiru egun ospitale batera eraman zutela bere osasun-egoera kaskarragatik, eta atxiloketaren inguruabarrak kontatzen hasi zitzaionean deia eten egin dela.
Niliren arabera, ekintzailea espetxera itzuli behar da, epaiak eta Irango legediak horixe diolako. Dena den, aske utzi beharko lukete, horren aburuz.
Zure interesekoa izan daiteke
Portugaleko hauteskunde presidentzialetan % 45,5ekoa zen parte-hartzea 16:00etan, lehen itzuliaren tankeran
Herri batzuek hauteskundeak astebete atzeratzea erabaki dute, otsailaren 15era arte, herrialdeak azken bi asteetan jasan dituen denboraleen ondorioz.
Starmerren aholkulari nagusiak dimisioa eman du Epsteinen artxiboen eskandaluagatik
Kabineteko buruak bere gain hartu du Mandelson enbaxadore kargurako izendatu izanaren errua. "Akats bat izan zen. Gure alderdiari, gure herrialdeari eta politikarekiko konfiantzari kalte egin die Mandelsonek", gaineratu du.
Takaichik irabazi ditu hauteskundeak Japonian, eta gehiengoa handitu du
Hauteslekuak itxi osteko lehen kalkuluek 274 eta 328 eserleku artean eman dizkiote lehen ministroaren Alderdi Liberal Demokratikoari, gehiengo absolutua aise gaindituta.
Hauteskunde aurreratuak Japonian, azken urteetako elurte handienaren erdian
Sanae Takaichi lehen ministroak bozak aurreratzea erabaki zuen, Parlamentuan dituen babesak handitzeko asmoz. Inkesten arabera, helburua lortuko du, baina ez dira ohiko hauteskundeak izango, elurraren eraginez ordutegia aldatu behar izan baitute hautesleku batzuetan.
Istiluak izan dira polizien eta manifestarien artean Milanen, Olinpiar Jokoen aurkako protesta jendetsu batean
Poliziak ur-kanoiak eta negar-gasa erabili ditu manifestarien aurka, protestari batzuek agenteei suziriak, bengalak eta bestelako objektuak jaurti ostean. Milaka lagun bildu dira protestetan, Neguko Olinpiar Jokoak hasi eta biharamunean.
Hautagai sozialista faborito dela egingo dute hauteskundeen bigarren itzulia Portugalen igande honetan
Inkesten arabera, Antonio Jose Seguro sozialistak botoen % 67 jasoko ditu, eta Andre Ventura ultraeskuindarrak, berriz, % 32. Ekaitzak Portugalen eragindako hondamendi betean egingo dute hauteskundeen bigarren itzulia.
Trumpek % 25eko muga-zerga ezarri die Irango ondasunak erosten dituzten herrialdeei
Programa nuklearraren inguruan AEB eta Iran zeharka egiten ari diren negoziazioen ostean etorri da erabakia. Asiako herrialdeak adierazi du "hasiera ona" izan direla elkarrizketak.
Islamabadeko xiiten gurtza leku batean izandako atentatu suizida batek dozenaka hildako eta zauritu utzi ditu
Pakistango Defentsa ministroak jakinarazi duenez, bertan zeuden segurtasun zaindariek aurre egin diote erasotzaileari, baina "tiro eginez eta immolatuz erantzun du". Pakistango agintariek Afganistango talibanei eta Indiari egotzi diete erasoa.
Txinak adierazi du ez duela negoziazio nuklearretan parte hartuko, START III ituna iraungi ostean
Asiako erraldoiak dio bere gaitasun nuklearrak ez daudela Estatu Batuen edo Errusiaren parean. Etxe Zuriak salatu du Txinak nabarmen handitu duela bere ahalmen nuklearra.