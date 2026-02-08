Gorde
Irango auzitegi batek zazpi urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri dio Mohammadi Bakearen Nobel saridunari

iran

Narges Mohammadi Bakearen Nobel sariduna. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Auzitegi batek zazpi urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri dio Narges Mohammadi Bakearen Nobel saridunari, sistemaren aurkako konspirazio eta propaganda karguak egotzita, 2021etik kartzelan dagoen ekintzailearen aurkako hamargarren epaian.

"Sei urteko kartzela-zigorra ezarri diote kongregazio eta kolusio karguengatik, urte eta erdiko kartzela-zigorra propaganda-jardueragatik, eta, zigor osagarri gisa, herrialdetik bi urtez irteteko debekua", jakinarazi du igande honetan Mostafa Nili abokatuak X sarean.

Abokatuak azaldu duenez, gaur goizean ekintzailearen lehen deia jaso du, eta atzo Maxhad hiriko auzitegiko lehen aretora eraman zutela eta han bere aurkako epaiaren berri eman ziotela esan dio.

Bestalde, Bakearen Nobel saridunaren abokatuaren hitzetan, Mohammadik jakinarazi dio duela hiru egun ospitale batera eraman zutela bere osasun-egoera kaskarragatik, eta atxiloketaren inguruabarrak kontatzen hasi zitzaionean deia eten egin dela.

Niliren arabera, ekintzailea espetxera itzuli behar da, epaiak eta Irango legediak horixe diolako. Dena den, aske utzi beharko lukete, horren aburuz.

Iran Nobel Sariak Munduko albisteak

