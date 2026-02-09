Será noticia: Bad Bunny en la Super Bowl, huelga en Tubos Reunidos y paros en Renfe
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 9 de febrero de 2026:
- Bad Bunny en la Super Bowl: El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha marcado un hito en la Super Bowl al convertirse en el primer solista latino de habla hispana que encabeza el espectáculo del descanso de la final de la NFL, celebrada este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en San Francisco. Bad Bunny ha reivindicado la identidad latina, ha apelado a la unidad de las Américas y ha llevado referencias culturales de Puerto Rico al escenario.
- Huelga en Tubos Reunidos: La plantilla de Tubos Reunidos de Amurrio afronta un paro de 24 horas (desde las 22:00 horas de este domingo, cuando ha empezado el turno de noche), mientras las plantillas de la fábrica alavesa y la de Trapagaran (que no ha convocado paros) contienen la respiración a la espera de conocer este lunes el número de afectados por el ERE.
- Paros en Renfe: Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CC. OO. , UGT y el de maquinistas Semaf) han iniciado una huelga ferroviaria de tres días esta semana, del 9 al 11 de febrero, después de que la última reunión celebrada con el ministro de Transportes español, Óscar Puente, se cerrara sin acuerdo.
Bad Bunny sacude la Super Bowl con un mensaje de unidad y desata las críticas de Trump
El artista puertorriqueño hace historia en el intermedio de la final de la Superbowl con un espectáculo acompañado por Lady Gaga y Ricky Martin, que culmina con un alegato a favor de la unidad del continente. Donald Trump lo ha calificado como “una bofetada a nuestro país”.
El socialista Seguro vence en la segunda vuelta de las elecciones de Portugal, con el 65,77 % de los votos
El ultraderechista Ventura, por su parte, habría logrado el 34,13 % de los apoyos, con el 95 % de los votos ya escrutados. Algunas localidades han decidido retrasar las elecciones una semana, hasta el 15 de febrero, debido a los efectos de los temporales que ha sufrido el país en las últimas dos semanas.
Un tribunal iraní condena a la Nobel de la Paz Mohammadi a siete años y medio de prisión
Dimite el principal asesor de Starmer por el escándalo de los archivos de Epstein
El jefe de Gabinete asume la culpa de haber designado a Mandelson para el cargo de embajador. "Fue un error. (Mandelson) ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la política", ha añadido.
Takaichi gana las elecciones en Japón y amplía su mayoría
Las estimaciones tras el cierre de los colegios electorales otorgan entre 274 y 328 escaños al Partido Liberal Democrático de la primera ministra, superando holgadamente la mayoría absoluta.
Elecciones anticipadas en Japón en medio de la mayor nevada de los últimos años
La primera ministra, Sanae Takaichi, decidió adelantar los comicios con el objetivo de aumentar su apoyo en el Parlamento. Las encuestas dicen que lo conseguirá, pero no serán unas elecciones normales, ya que la nieve ha obligado a cambiar los horarios en algunos colegios electorales.
Incidentes entre policías y manifestantes durante una multitudinaria protesta contra los Juegos Olímpicos en Milán
La policía ha utilizado cañones de agua y gas lacrimógeno contra los manifestantes después de que algunos de los que protestaban lanzaran fuegos artificiales, bengalas y otros objetos a los agentes, en unas protestas que han congregado a miles de personas un día después del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Portugal elige presidente este domingo con un socialista como claro favorito para vencer en la segunda vuelta
Los sondeos dan al socialista António José Seguro el 67 % de los votos y al ultraderechista André Ventura el 32 %. Esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales está marcada, no obstante, por la tragedia que ha dejado el paso del temporal de lluvias, en especial en el sur del país.
Trump impone un arancel del 25 % a los países que compren bienes de Irán
La decisión llega tras las primeras negociaciones indirectas sobre el programa nuclear en Omán, que el país asiático califica como “buen comienzo”.