Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 9 de febrero de 2026:

- Bad Bunny en la Super Bowl: El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha marcado un hito en la Super Bowl al convertirse en el primer solista latino de habla hispana que encabeza el espectáculo del descanso de la final de la NFL, celebrada este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en San Francisco. Bad Bunny ha reivindicado la identidad latina, ha apelado a la unidad de las Américas y ha llevado referencias culturales de Puerto Rico al escenario.

- Huelga en Tubos Reunidos: La plantilla de Tubos Reunidos de Amurrio afronta un paro de 24 horas (desde las 22:00 horas de este domingo, cuando ha empezado el turno de noche), mientras las plantillas de la fábrica alavesa y la de Trapagaran (que no ha convocado paros) contienen la respiración a la espera de conocer este lunes el número de afectados por el ERE.

- Paros en Renfe: Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CC. OO. , UGT y el de maquinistas Semaf) han iniciado una huelga ferroviaria de tres días esta semana, del 9 al 11 de febrero, después de que la última reunión celebrada con el ministro de Transportes español, Óscar Puente, se cerrara sin acuerdo.