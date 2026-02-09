Albiste izango dira: Bad Bunny Super Bowl-en, greba Tubos Reunidosen eta lanuzteak Renfen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 9an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Bad Bunny Super Bowl-en: Puerto Ricoko Bad Bunny abeslariak historia egin du Super Bowl kirol ikuskizuneko atsedenaldian. Puerto Ricoko artistak karga sinboliko handiko emanaldia eskaini du, nortasun latinoa aldarrikatuz eta Amerikaren batasuna aldarrikatuz, besteak beste.
- Greba Tubos Reunidosen: Amurrioko (Araba) Tubos Reunidoseko langileak 24 orduko greba egiten ari dira. Bart hasi dute lanuztea, 22:00etan, gaueko txanda hastearekin batera. Lanuzteak Arabako lantegiari soilik eragingo dio, Trapagaranen (Bizkaia) ez baitute deialdirik egin.
- Lanuzteak Renfen: CCOO, UGT eta Semaf sindikatuek hiru eguneko greba abiatu dute trenbide sektorean, asteazkenera arte, Oscar Puente Espainiako Garraio ministroarekin egindako azken bilera akordiorik gabe amaitu ostean.
Bad Bunnyk Super Bowla astindu du batasun mezu batekin eta Trumpen kritikak jaso ditu
Artista puertorricarrak historia egiten du Superbowleko finalaren deskantsuan. Lady Gaga eta Ricky Martinekin batera, kontinentearen batasunaren aldeko alegatu bat egin du eta Trump AEBko presidenteak adierazi du "gure herrialdeari zaplazteko bat" izan dela.
Seguro sozialistak irabazi du Portugalen, hauteskunde presidentzialen bigarren itzulian, botoen % 65,77 lortuta
Ventura ultraeskuindarrak, berriz, botoen % 34,13 lortuko lituzke, botoen % 98 zenbatuta. Herri batzuek hauteskundeak astebete atzeratzea erabaki dute, otsailaren 15era arte, herrialdeak azken bi asteetan jasan dituen denboraleen ondorioz.
Irango auzitegi batek zazpi urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri dio Mohammadi Bakearen Nobel saridunari
Starmerren aholkulari nagusiak dimisioa eman du Epsteinen artxiboen eskandaluagatik
Kabineteko buruak bere gain hartu du Mandelson enbaxadore kargurako izendatu izanaren errua. "Akats bat izan zen. Gure alderdiari, gure herrialdeari eta politikarekiko konfiantzari kalte egin die Mandelsonek", gaineratu du.
Takaichik irabazi ditu hauteskundeak Japonian, eta gehiengoa handitu du
Hauteslekuak itxi osteko lehen kalkuluek 274 eta 328 eserleku artean eman dizkiote lehen ministroaren Alderdi Liberal Demokratikoari, gehiengo absolutua aise gaindituta.
Hauteskunde aurreratuak Japonian, azken urteetako elurte handienaren erdian
Sanae Takaichi lehen ministroak bozak aurreratzea erabaki zuen, Parlamentuan dituen babesak handitzeko asmoz. Inkesten arabera, helburua lortuko du, baina ez dira ohiko hauteskundeak izango, elurraren eraginez ordutegia aldatu behar izan baitute hautesleku batzuetan.
Istiluak izan dira polizien eta manifestarien artean Milanen, Olinpiar Jokoen aurkako protesta jendetsu batean
Poliziak ur-kanoiak eta negar-gasa erabili ditu manifestarien aurka, protestari batzuek agenteei suziriak, bengalak eta bestelako objektuak jaurti ostean. Milaka lagun bildu dira protestetan, Neguko Olinpiar Jokoak hasi eta biharamunean.
Hautagai sozialista faborito dela egingo dute hauteskundeen bigarren itzulia Portugalen igande honetan
Inkesten arabera, Antonio Jose Seguro sozialistak botoen % 67 jasoko ditu, eta Andre Ventura ultraeskuindarrak, berriz, % 32. Ekaitzak Portugalen eragindako hondamendi betean egingo dute hauteskundeen bigarren itzulia.
Trumpek % 25eko muga-zerga ezarri die Irango ondasunak erosten dituzten herrialdeei
Programa nuklearraren inguruan AEB eta Iran zeharka egiten ari diren negoziazioen ostean etorri da erabakia. Asiako herrialdeak adierazi du "hasiera ona" izan direla elkarrizketak.