Victoria arrolladora de la primera ministra Takaichi en Japón y aumento de las posiciones antiinmigración
El Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se alzó con una victoria aplastante en las elecciones generales del domingo al obtener 316 de los 465 escaños de la Cámara Baja.
Con esta proporción alcanza una mayoría de algo más de dos tercios de la poderosa cámara, lo que en la práctica da vía libre a la conservadora y ultranacionalista para sacar adelante sus políticas en solitario, incluso aunque las rechaza la Cámara Alta, donde la coalición gobernante del PLD y el Partido de la Innovación de Japón (Ishin) están en minoría.
Además de la victoria arrolladora de Sanae Takaichi, las elecciones en Japón dejaron otras novedades sorprendentes. A falta de que se publiquen los resultados definitivos, el conteo no oficial muestra que dos partidos hasta ahora minoritarios dieron la sorpresa: el antiinmigración Sanseito y el Team Mirai, de un experto en inteligencia artificial (IA).
La gran sorpresa
Team Mirai ha sido la sorpresa electoral. Liderada por el ingeniero de IA Takahiro Anno, el partido Team Mirai (o 'Equipo futuro' en japonés) pasaría de no tener representación en la Cámara Baja a obtener 11 escaños en las elecciones de este domingo.
El partido defiende un futuro tecnológico, orientado a la robótica e inteligencia artificial como solución a la escasez de mano de obra que está sufriendo el país, considerado como el más envejecido del mundo con casi un tercio de su población mayor de 65 años.
La antiinmigración
Por otro lado, las posiciones antiinmigración ga peso en Japón. El partido ultraderechista Sanseito consolidó su ascenso con un total de 15 escaños según NHK, frente a los dos que detentaba hasta ahora en la Cámara Baja. Este ascenso se produce, además, en un contexto de crecimiento de Sanae Takaichi, una líder de por sí reacia a la inmigración.
Creado en 2020 por Sohei Kamiya e inspirado en el movimiento 'America First' del presidente estadounidense, Donald Trump, el partido defiende un retorno a la esencia nacional frente al aumento de extranjeros y turismo que ha experimentado Japón en los últimos años.
